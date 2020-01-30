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30 января 2020, 14:22



В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки.

По распоряжению правительства Красноярского края Лариса Голешова назначена на должность заместителя министра социальной политики региона. Служебный контракт заключён на три года. Ранее Лариса Викторовна работала в краевом министерстве финансов. В соответствии с другим распоряжением правительства Ольга Калюжная освобождена от должности заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края, она уволена по собственной инициативе. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.

Просмотров:178 По распоряжению правительства Красноярского края Лариса Голешова назначена на должность заместителя министра социальной политики региона. Служебный контракт заключён на три года. Ранее Лариса Викторовна работала в краевом министерстве финансов.В соответствии с другим распоряжением правительства Ольга Калюжная освобождена от должности заместителя министра лесного хозяйства Красноярского края, она уволена по собственной инициативе. Об этом сообщает официальный портал правительства региона.