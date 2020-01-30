Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42367

30 января 2020, 16:30



Разнообразие цвета в архитектуре Норильска вдохновило питерскую художницу Татьяну Сафонову, и ближайшие две недели она проведёт в нашем городе. С какой целью?

Художница планирует исследовать и переосмыслить городское пространство. «Множество визуальных образов, знаков, слов постоянно окружает человека, образуя информационный гул. Будучи художником-графиком и дизайнером-плакатистом, я исследую народное «заборное» творчество и визуальное пространство города», - говорит Татьяна. 4 февраля в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt (Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь) состоится творческая встреча с художницей. На первую встречу Таня Сафонова приглашает норильчан, желающих посмотреть на свой город несколько иначе. Резидент расскажет о себе, своих проектах, художественном подходе и творческих планах на ближайшие две недели в Норильске. В Норильске внимание резидента привлекло и стало источником вдохновения разнообразие цвета в архитектуре, геометрия фасадов, их взаимосвязь в городском пространстве, полосатые трубы заводов. Тема визуального языка в городском пространстве занимает важное место в творчестве резидента. Татьяна Сафонова окончила Новосибирский государственный университет архитектуры по направлению «дизайн архитектурной среды», прошла обучение в Международной школе дизайна и искусства GoldenBeeAcademy. Принимала участие в российских и зарубежных выставках, конкурсах и фестивалях. Среди них «Бумфест», фестиваль рисованных историй (г. Санкт-Петербург), южнокорейский творческий конкурс Bio-art и выставка «Антимассовый плакат», организованная Музеем истории ГУЛАГа в Москве, а норильская резиденция PolArt станет второй в творческой биографии художника после сыктывкарского «Револьт-центра». Добавим, грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».

Просмотров:111 Татьяна Сафонова стала третьим резидентом творческого сезона PolArt 2019-2020. В Норильске она представит искусство плаката и реализует проект «Цветные фасады».Художница планирует исследовать и переосмыслить городское пространство. «Множество визуальных образов, знаков, слов постоянно окружает человека, образуя информационный гул. Будучи художником-графиком и дизайнером-плакатистом, я исследую народное «заборное» творчество и визуальное пространство города», - говорит Татьяна.4 февраля в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt (Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь) состоится творческая встреча с художницей. На первую встречу Таня Сафонова приглашает норильчан, желающих посмотреть на свой город несколько иначе. Резидент расскажет о себе, своих проектах, художественном подходе и творческих планах на ближайшие две недели в Норильске.В Норильске внимание резидента привлекло и стало источником вдохновения разнообразие цвета в архитектуре, геометрия фасадов, их взаимосвязь в городском пространстве, полосатые трубы заводов.Тема визуального языка в городском пространстве занимает важное место в творчестве резидента. Татьяна Сафонова окончила Новосибирский государственный университет архитектуры по направлению «дизайн архитектурной среды», прошла обучение в Международной школе дизайна и искусства GoldenBeeAcademy. Принимала участие в российских и зарубежных выставках, конкурсах и фестивалях. Среди них «Бумфест», фестиваль рисованных историй (г. Санкт-Петербург), южнокорейский творческий конкурс Bio-art и выставка «Антимассовый плакат», организованная Музеем истории ГУЛАГа в Москве, а норильская резиденция PolArt станет второй в творческой биографии художника после сыктывкарского «Револьт-центра».Добавим, грантовая программа PolArt-резиденции реализуется Музеем Норильска при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».