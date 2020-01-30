Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42368

30 января 2020, 16:37



Завтра Талнах отпразднует своё 55-летие.

С 17.30 в фойе второго этажа будет проходить интерактивная программа «Назад, в 60-е». Гостей ожидает чай из тундровых трав и исполнение песен под гитару, а также фотовыставка, демонстрирующая современные пейзажи района. Основное действие начнётся в 18.00 на главной сцене. Поздравят с юбилеем гостей праздника творческие коллективы Норильска, среди которых - духовой оркестр BrassBanda, дуэт «Чёрное золото», образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», народный ансамбль народной песни «Раздолье» и другие. Состоится церемония награждения жителей района благодарственными письмами за активную общественную деятельность. Настоящим подарком станет видеофильм «Историю создают люди», подготовленный специально к 55-летию Талнаха. Фильм о том, как начиналось строительство района, его знаковых местах, ярких событиях, подвиге сильных и мужественных людей, основавших более полувека назад маленький посёлок на суровой северной земле. Вход по пригласительным. Фото Ирины Яринской

Просмотров:157 Праздничная программа «Историю создают люди» пройдёт в КДЦ им. В. Высоцкого.С 17.30 в фойе второго этажа будет проходить интерактивная программа «Назад, в 60-е». Гостей ожидает чай из тундровых трав и исполнение песен под гитару, а также фотовыставка, демонстрирующая современные пейзажи района.Основное действие начнётся в 18.00 на главной сцене. Поздравят с юбилеем гостей праздника творческие коллективы Норильска, среди которых - духовой оркестр BrassBanda, дуэт «Чёрное золото», образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», народный ансамбль народной песни «Раздолье» и другие.Состоится церемония награждения жителей района благодарственными письмами за активную общественную деятельность.Настоящим подарком станет видеофильм «Историю создают люди», подготовленный специально к 55-летию Талнаха. Фильм о том, как начиналось строительство района, его знаковых местах, ярких событиях, подвиге сильных и мужественных людей, основавших более полувека назад маленький посёлок на суровой северной земле.Вход по пригласительным.Фото Ирины Яринской