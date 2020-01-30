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30 января 2020, 16:37

Завтра Талнах отпразднует своё 55-летие.


Праздничная программа «Историю создают люди» пройдёт в КДЦ им. В. Высоцкого.
С 17.30 в фойе второго этажа будет проходить интерактивная программа «Назад, в 60-е». Гостей ожидает чай из тундровых трав и исполнение песен под гитару, а также фотовыставка, демонстрирующая современные пейзажи района.
Основное действие начнётся в 18.00 на главной сцене. Поздравят с юбилеем гостей праздника творческие коллективы Норильска, среди которых - духовой оркестр BrassBanda, дуэт «Чёрное золото», образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс», образцовая вокально-эстрадная студия «Аквамарин», народный ансамбль народной песни «Раздолье» и другие.
Состоится церемония награждения жителей района благодарственными письмами за активную общественную деятельность.
Настоящим подарком станет видеофильм «Историю создают люди», подготовленный специально к 55-летию Талнаха. Фильм о том, как начиналось строительство района, его знаковых местах, ярких событиях, подвиге сильных и мужественных людей, основавших более полувека назад маленький посёлок на суровой северной земле.
Вход по пригласительным.
Фото Ирины Яринской

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    Список новостей

 30 января 2020 
18:27   Жители Красноярского края получили возможность пополнять транспортную карту через интернет. 18:27   Определился соперник МФК «Норильский никель» в полуфинале Кубка России.
18:25   В Заполярный филиал «Норникеля» поступит новая горная техника. 18:03   Стартовал второй этап школы молодого гражданина Норильска.
17:41   Подготовительные работы по реконструкции моста в районе остановки «Соцгород» подходят к завершению. 16:37   Завтра Талнах отпразднует своё 55-летие.
16:30   Разнообразие цвета в архитектуре Норильска вдохновило питерскую художницу Татьяну Сафонову, и ближайшие две недели она проведёт в нашем городе. С какой целью? 14:22   В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки.
13:59   В Красноярске состоялись общественные обсуждения поправок в Конституцию России. 13:36   В Норильске прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020».
13:14   В 2020 году автомобилисты будут проходить техосмотр по новым правилам. Серьёзнее станет наказание для нарушителей. 11:52   Что внутри: состав снюса раскрыли Красноярские учёные.
11:41   В Норильске проходит семинар по внедрению комплексной геоинформационной системы мониторинга и оптимизации работы систем энергоснабжения.

 29 января 2020 
18:27   В Таймырском доме народного творчества завтра, 30 января, откроется выставка «Юрий Афонов. Аргиш продолжается». 17:04   Три норильских учителя стали лучшими по обучению основам безопасного поведения на дорогах.
17:01   Появились фейки о китайском коронавирусе в Норильске. 16:12   Норильчане вернулись с медалями разного достоинства с чемпионата и первенства Красноярского края по плаванию.
16:00   Для ответственных за изучение и пропаганду ПДД в школах прошёл семинар по профилактике ДТП с участием детей. 15:53   Все российские организованные туристы вернутся из Китая на родину до 4 февраля.
14:36   Администрация Норильска приглашает на стажировку. 14:04   С 1 марта пользоваться порталом «Госуслуги» и сайтами органов власти можно будет даже при нулевом и отрицательном балансе.
13:38   В Городском центре культуры откроется ежегодная выставка «Февральские самоцветы - 2020». 13:34   Норильчан приглашают принять участие в творческом конкурсе на лучший информационный стенд «Комплекс ГТО – путь к успеху!».
12:15   К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков. 12:14   Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.
10:12   Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».

 28 января 2020 
18:30   Один из руководителей налоговой инспекции подозревается в подлоге документа. 18:24   Норильск приглашает на работу начинающих профессионалов и высококвалифицированных специалистов в областях здравоохранения, образования, спорта, культуры.
18:13   В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда. 17:41   В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.
16:54   Идея таймырского энтузиаста о разведении в Волочанке овцебыков неожиданно получила научно-практическую подоплёку. 16:45   Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийских конкурсах.
16:10   Юрий Захаринский победил в праймериз «Единой России» в Норильске. 15:25   Норильчанин Сергей Мурашёв - победитель Всемирных зимних игр мастеров.
15:03   Никакой чрезвычайной ситуации из-за китайского коронавируса на территории Норильска нет. 15:00   В Талнахе традиционным танцем «Хэйро» жители призывали солнце скорее появиться из-за горизонта.
13:42   Отлавливать бездомных собак будут по краткосрочным контрактам. 13:38   Чтобы создать в Норильске приют для животных, предстоит провести масштабную подготовительную работу.
13:13   Двое норильчан стали призёрами первенства Сибирского федерального округа по боксу. 12:18   В Норильске создано муниципальное казённое учреждение «Управление социальной политики».
12:18   Управление социальной политики администрации Норильска реорганизовано. 11:48   NordStar приостановил перевозки российских туристов в Китай.

 27 января 2020 
18:32   В Норильске из-за плохого самочувствия пассажирки экстренно сел самолёт из Москвы, направлявшийся в Якутск. 18:12   Суд Норильска заблокировал четыре сайта по продаже дипломов и аттестатов.
18:04   Почти 200 новых спортивных объектов появятся в крае до конца 2022 года, из которых ФОК – в Норильске и крытый каток в Дудинке. 17:37   В работе почтового сервиса Mail.ru произошёл сбой, проблему уже решают.
17:35   В выходные в Норильске произошло несколько ДТП, в двух из которых пострадали трое норильчан. 17:17   День рождения Владимира Высоцкого отметили 25 января в Талнахе, в культурно-досуговом центре имени поэта.
16:39   Срочно требуется помощь очевидцев ДТП в Кайеркане: разыскивается водитель, сбивший ребёнка. 16:29   Юбилейная, десятая, Конференция исследователей территории прошла в воскресенье в Музее Норильска.




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