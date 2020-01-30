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30 января 2020, 17:41

Подготовительные работы по реконструкции моста в районе остановки «Соцгород» подходят к завершению.


Мост по улице Октябрьской в районе остановки «Соцгород» был построен в 70-е годы прошлого века и за 50 лет морально устарел и обветшал. Контракт на реконструкцию объекта муниципалитет заключил с СПБ «Мост» в декабре 2019 года сроком на два года. Окончание работ намечено на октябрь 2021 года. Стоимость всего проекта около 205 миллионов рублей. Реконструкция моста ведётся в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства».
Как сообщила Елена Сафронова, главный специалист технического отдела управления «Норильскавтодор», к подготовительным работам приступили 10 января, сразу после новогодних праздников. Была расчищена территория моста и под ним, подготовлена стройплощадка. Сейчас ведутся буровые работы для установки временных опор линии электропередач, так как в рабочую зону попали опоры ЛЭП. После завершения подготовительных работ подрядчик СПБ «Мост» приступит к разборке старого моста. Это произойдёт в феврале. Подготовительный этап двигался бы быстрее, если б не сильные ветра и низкие температуры, при которых нельзя было выполнять работы, но несмотря на это, всё идёт по графику.
В период реконструкции с декабря 2020-го по май 2021-го запланирован технологический перерыв, так как зимой, в период низких температур, нельзя выполнять отдельные виды работ, например, бетонные.
Начальник участка компании СПБ «Мост» Владимир Сербин, пояснил, что в настоящее время на объекте трудятся 17 человек, ожидается приезд ещё звена бурильщиков, чтобы вести буровые работы в две смены. Они устроят опоры под пролёты строения, сваи будут забуриваться на глубину 25 метров, что необходимо по технологии строительства.
Обновлённый мост в длину составит 34,4 метра, в ширину - 16 метров, вдоль него - пешеходные проходы по полтора метра.
Фото Ирины Яринской

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