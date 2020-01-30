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30 января 2020, 18:03



Стартовал второй этап школы молодого гражданина Норильска.

Очередная встреча этапа прошла вчера в школе № 17. Участниками стали ребята из 8-х и 10-х классов. Перед школьниками выступила Светлана Зенина, клинический психолог, руководитель общественного движения «За чистый город!». Она учила подростков разрабатывать креативное и грамотное резюме для собеседования. Встреча прошла в интерактивной форме, что позволило участникам осмыслить свой будущий выбор профессионального пути. За время второго этапа проекта школьники узнали много нового. Прежде всего – в области личной финансовой грамотности. Помимо этого, были проведены занятия, повышающие заинтересованность учащихся в вопросах экологии, ЖКХ, патриотизма и личностного роста. Добавим, проект реализует молодёжный парламент города. Школа молодого гражданина Норильска работает также на базе школы № 9 и школ-интернатов. Спикерами проекта выступают представители городских общественных движений, специалисты в области финансовой грамотности и ЖКХ, психологи, индивидуальные предприниматели и другие эксперты в различных сферах. «Подобных уроков не хватало мне самому в школьные годы. Считаю, что такие занятия актуально проводить во всех учебных заведениях города. Знания, полученные на данных уроках, способствуют дальнейшему развитию школьников и их взрослению», – отметил член молодёжного парламента Георгий Шейбин. Фото Екатерины Поповой

Просмотров:101 Очередная встреча этапа прошла вчера в школе № 17. Участниками стали ребята из 8-х и 10-х классов. Перед школьниками выступила Светлана Зенина, клинический психолог, руководитель общественного движения «За чистый город!». Она учила подростков разрабатывать креативное и грамотное резюме для собеседования. Встреча прошла в интерактивной форме, что позволило участникам осмыслить свой будущий выбор профессионального пути.За время второго этапа проекта школьники узнали много нового. Прежде всего – в области личной финансовой грамотности. Помимо этого, были проведены занятия, повышающие заинтересованность учащихся в вопросах экологии, ЖКХ, патриотизма и личностного роста.Добавим, проект реализует молодёжный парламент города. Школа молодого гражданина Норильска работает также на базе школы № 9 и школ-интернатов. Спикерами проекта выступают представители городских общественных движений, специалисты в области финансовой грамотности и ЖКХ, психологи, индивидуальные предприниматели и другие эксперты в различных сферах.«Подобных уроков не хватало мне самому в школьные годы. Считаю, что такие занятия актуально проводить во всех учебных заведениях города. Знания, полученные на данных уроках, способствуют дальнейшему развитию школьников и их взрослению», – отметил член молодёжного парламента Георгий Шейбин.Фото Екатерины Поповой