Служба новостей "Заполярной правды"

30 января 2020, 18:25



В Заполярный филиал «Норникеля» поступит новая горная техника.

Парк самоходного дизельного оборудования обновится на всех без исключения горнорудных подразделениях Заполярного филиала. Наибольшее количество техники получат рудники «Комсомольский» и «Таймырский» — по 20 машин, «Октябрьский» и «Скалистый» — по 14, «Маяк» — 8, предприятие технологического бурения — 1. В списке закупаемой техники — самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные, кровлеоборочные машины, шахтные самосвалы и вспомогательная техника. Также список закупаемой техники пополнила машина для доставки линейного персонала: горные подразделения Заполярного филиала получат их в количестве 22 единиц. Из поступающих машин специалисты в первую очередь отмечают самоходную буровую установку нового поколения — Simba ME7 C, произведённую фирмой Epiroc (Швеция). В ближайшее время данная установка поступит на рудник «Маяк». На борту Simba ME7 C имеется интеллектуальная система управления, созданная для добычного высокопроизводительного веерного бурения. Установка способна проделывать скважины в горном массиве глубиной до 30 м в полностью автоматическом режиме (диаметр скважин составляет от 51 до 115 мм). Причём расстояние между двумя крайними точками бурения может достигать почти 7 м. Это позволяет без дополнительных перемещений машины производить больший объём работ, что значительно увеличивает оперативность и производительность. Установка оснащена электронной системой управления последнего поколения, которая даёт возможность гибкой настройки в соответствии с текущими условиями, позволяя добиться высокой производительности, точности и качества скважин. Кроме того, существует возможность управления машиной в дистанционном режиме, например, с поверхности. Это позволяет исключить перерывы в работе в течение пересменок или в ходе взрывных работ, когда нахождение оператора в шахте невозможно. Вся техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Фото с сайта nornickel.ru

