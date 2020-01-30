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30 января 2020, 18:27



Определился соперник МФК «Норильский никель» в полуфинале Кубка России.

В 1/2 финала норильчане встретятся с нижегородским «Оргхимом», который в четвертьфинале сломил сопротивление щёлковского «Газпром-Бурения». В свою очередь, «Норильский никель» ранее выбил из розыгрыша Кубка России московский клуб КПРФ. Матчи между соперниками состоятся 28 февраля в Нижнем Новгороде и 4 марта в Норильске. Во второй полуфинальной паре сыграют «Тюмень» и «Газпром-Югра» (Югорск). Также добавим, что в чемпионате страны норильчане с 24 очками идут на шестом месте турнирной таблицы. Следующую встречу Суперлиги подопечные Евгения Куксевича проведут с «Новой генерацией» (Сыктывкар) – матчи состоятся 8 и 9 февраля в Норильске. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:90 В 1/2 финала норильчане встретятся с нижегородским «Оргхимом», который в четвертьфинале сломил сопротивление щёлковского «Газпром-Бурения». В свою очередь, «Норильский никель» ранее выбил из розыгрыша Кубка России московский клуб КПРФ.Матчи между соперниками состоятся 28 февраля в Нижнем Новгороде и 4 марта в Норильске.Во второй полуфинальной паре сыграют «Тюмень» и «Газпром-Югра» (Югорск).Также добавим, что в чемпионате страны норильчане с 24 очками идут на шестом месте турнирной таблицы. Следующую встречу Суперлиги подопечные Евгения Куксевича проведут с «Новой генерацией» (Сыктывкар) – матчи состоятся 8 и 9 февраля в Норильске.Фото mfcnornik.ru