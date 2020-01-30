Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42373

30 января 2020, 18:27



Жители Красноярского края получили возможность пополнять транспортную карту через интернет.

Увеличить баланс карты можно с помощью любого цифрового устройства с выходом в Сеть: персонального компьютера, планшета, смартфона. Для этого нужно просто зайти на сайт krascard.ru и спокойно пополнить транспортную карту на нужную сумму, пишет «Наш Красноярский край» со ссылкой на городской телеграм-канал «Красноярский лев». При этом на сайте за пополнение взимается комиссия — 1,8 процента от суммы поступления. Отметим, привычные «Почта России» и кассы «Телекомсервис» продолжают принимать оплату карты по-прежнему.

Просмотров:94 В регионе запустили онлайн-платформу, которая позволяет пополнить транспортную карту не выходя из дома.Увеличить баланс карты можно с помощью любого цифрового устройства с выходом в Сеть: персонального компьютера, планшета, смартфона. Для этого нужно просто зайти на сайт krascard.ru и спокойно пополнить транспортную карту на нужную сумму, пишет «Наш Красноярский край» со ссылкой на городской телеграм-канал «Красноярский лев». При этом на сайте за пополнение взимается комиссия — 1,8 процента от суммы поступления.Отметим, привычные «Почта России» и кассы «Телекомсервис» продолжают принимать оплату карты по-прежнему.