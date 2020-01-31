Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42374

31 января 2020, 10:13



Андрей Клишас проведёт общественные слушания по изменениям в Конституцию и в Норильске.

Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ. К следующему, второму, чтению будут приниматься дополнительные предложения. Вот почему сейчас по всей стране проходят общественные обсуждения поправок в основной закон. Подобные обсуждения с общественниками сенатор проведёт еще в Норильске и Минусинске. Все поступившие на слушаниях предложения будут систематизированы Общественной палатой края и направлены в рабочую группу. Их изучит президент, а затем они попадут в Государственную думу. Если соответствующий проект закона в третьем, окончательном, чтении поддержат две трети депутатов нижней палаты российского парламента, то документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации. За одобрение закона должны проголосовать не менее трёх четвертей членов верхней палаты. После этого необходимо, чтобы своё решение по законопроекту вынесли региональные органы законодательной власти: чтобы документ был представлен президенту страны на подпись, его должны одобрить не менее двух третей субъектов Федерации. Окончательное же решение по вопросу будет принято всем народом предположительно в апреле – на общероссийском голосовании. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:409 Об этом сегодня сообщила газета «Наш Красноярский край». Напомним, в столице региона уже состоялись слушания по обсуждению изменений в основной документ страны. В них приняли участие член Совета Федерации от Красноярского края, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрей Клишас, представители общественных организаций, научно-образовательного сообщества, религиозных конфессий, молодёжных объединений и средств массовой информации.Государственная дума уже приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ. К следующему, второму, чтению будут приниматься дополнительные предложения. Вот почему сейчас по всей стране проходят общественные обсуждения поправок в основной закон.Подобные обсуждения с общественниками сенатор проведёт еще в Норильске и Минусинске. Все поступившие на слушаниях предложения будут систематизированы Общественной палатой края и направлены в рабочую группу. Их изучит президент, а затем они попадут в Государственную думу.Если соответствующий проект закона в третьем, окончательном, чтении поддержат две трети депутатов нижней палаты российского парламента, то документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации. За одобрение закона должны проголосовать не менее трёх четвертей членов верхней палаты.После этого необходимо, чтобы своё решение по законопроекту вынесли региональные органы законодательной власти: чтобы документ был представлен президенту страны на подпись, его должны одобрить не менее двух третей субъектов Федерации. Окончательное же решение по вопросу будет принято всем народом предположительно в апреле – на общероссийском голосовании.Фото Вадима Кофмана