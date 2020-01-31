Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42375

31 января 2020, 11:20



В Норильске пройдёт фестиваль моды и современного искусства «Чёрное пальто».

Фестиваль вырос из съёмок фильма Ольги Проскурниной по рассказу Людмилы Петрушевской «Чёрное пальто». Съёмки проходили в Норильске в 2018 году при участии актёров Заполярного театра драмы. Премьера фильма состоится 14 февраля в кинотеатре «Родина» и станет одним из главных событий фестиваля. Также в рамках фестиваля пройдут: авангардное фэшн-шоу, выставки фотографов, инсталляции и перформансы, публичные лекции о моде и искусстве, дискотеки и многое другое. Цель всего этого – знакомство жителей и гостей города с актуальными направлениями современного искусства, развитие городской среды. Фестиваль проводится при поддержке «Норникеля» и Фонда президентских грантов.

Просмотров:206 Одной из его площадок станет кинокомплекс «Родина». Здесь 14 февраля состоится премьера одноимённого фильма.Фестиваль вырос из съёмок фильма Ольги Проскурниной по рассказу Людмилы Петрушевской «Чёрное пальто». Съёмки проходили в Норильске в 2018 году при участии актёров Заполярного театра драмы.Премьера фильма состоится 14 февраля в кинотеатре «Родина» и станет одним из главных событий фестиваля.Также в рамках фестиваля пройдут: авангардное фэшн-шоу, выставки фотографов, инсталляции и перформансы, публичные лекции о моде и искусстве, дискотеки и многое другое. Цель всего этого – знакомство жителей и гостей города с актуальными направлениями современного искусства, развитие городской среды. Фестиваль проводится при поддержке «Норникеля» и Фонда президентских грантов.