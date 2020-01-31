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31 января 2020, 12:01



За 2019 год в Норильск доставили почти на 90 тысяч посылок больше, чем в 2018-м.

По целому ряду северных территорий за год значительно увеличилось количество полученных посылок. В 2019-м только в Норильск их доставили 705 730 (2018-й – 615 840), в Игарку – 19 069 (16 750), в Северо-Енисейск – 16 723 (15 773), в Хатангу – 12 163 (8 404), пишет «Наш Красноярский край». На днях в краевом парламенте директор Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Красноярского края – АО «Почта России» Александр Завьялов выступил с докладом о деятельности подведомственного ему учреждения на Таймыре, в Эвенкии и в Туруханском районе. Сейчас на этих территориях действуют 56 отделений почтовой связи, которые в основном нерентабельны. При этом почта доставляет жителям не только посылки, газеты и журналы, но также пенсии и социальные выплаты. В среднем сроки доставки посылок составляют 29 дней и намного превышают существующие нормативы. Как отметил директор Александр Завьялов, в первую очередь авиакомпании доставляют пассажиров и коммерческие грузы, а почта не входит в число их приоритетов. Прозвучало, что в конце 2019 года в направлении Хатанги скопилось порядка 12–13 тонн почты, поэтому пришлось отправлять груз чартерными рейсами, стоимость одного – от 1,5 млн рублей. Руководитель УФПС края считает, что надо как минимум в два раза увеличить лимиты на транспортировку почты регулярными авиарейсами. Но переговоры с авиакомпаниями пока ни к чему не приводят. Также Александр Завьялов сообщил, что красноярский филиал «Почты России» приносит убытки – 214 млн рублей за 2019 год, а субсидий из бюджета не получает. Фото Ирины Яринской

Просмотров:161 По целому ряду северных территорий за год значительно увеличилось количество полученных посылок. В 2019-м только в Норильск их доставили 705 730 (2018-й – 615 840), в Игарку – 19 069 (16 750), в Северо-Енисейск – 16 723 (15 773), в Хатангу – 12 163 (8 404), пишет «Наш Красноярский край».На днях в краевом парламенте директор Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Красноярского края – АО «Почта России» Александр Завьялов выступил с докладом о деятельности подведомственного ему учреждения на Таймыре, в Эвенкии и в Туруханском районе. Сейчас на этих территориях действуют 56 отделений почтовой связи, которые в основном нерентабельны. При этом почта доставляет жителям не только посылки, газеты и журналы, но также пенсии и социальные выплаты.В среднем сроки доставки посылок составляют 29 дней и намного превышают существующие нормативы. Как отметил директор Александр Завьялов, в первую очередь авиакомпании доставляют пассажиров и коммерческие грузы, а почта не входит в число их приоритетов. Прозвучало, что в конце 2019 года в направлении Хатанги скопилось порядка 12–13 тонн почты, поэтому пришлось отправлять груз чартерными рейсами, стоимость одного – от 1,5 млн рублей. Руководитель УФПС края считает, что надо как минимум в два раза увеличить лимиты на транспортировку почты регулярными авиарейсами. Но переговоры с авиакомпаниями пока ни к чему не приводят.Также Александр Завьялов сообщил, что красноярский филиал «Почты России» приносит убытки – 214 млн рублей за 2019 год, а субсидий из бюджета не получает.Фото Ирины Яринской