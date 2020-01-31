Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42377

31 января 2020, 12:35



Больше сотни студентов и школьников выступили в финале профориентационного конкурса «Я б в рабочие пошёл!».

Начиная с ноября прошло года, две команды, состоящие из студентов и школьников, проходили этап за этапом: внутренний отборочный тур в образовательных учреждениях, затем 12 ноября стартовал городской тур. Он состоялся в политехническом колледже НГИИ, где ребятам предстояло представить презентации на тему «Я и моя будущая профессия». На последующем практическом этапе школьники ближе познакомились с рабочими специальностями, востребованными в компании, а также больше узнали о корпоративной культуре «Норникеля». 3 декабря в Корпоративном университете прошёл тренинг «Наши ценности в работе и жизни», где рассказывали о базовых ценностях компании, а также учили трудиться в команде. Затем политехнический колледж НГИИ провёл для участников квест и викторину «Что? Где? Когда?» о профессиях «Норникеля». В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса прошли профессиональные пробы, на которых школьники с помощью студентов испытали свои силы при непосредственном погружении в профессию. Традиционно «Я б в рабочие пошёл!» не обходится без интересных экскурсий на предприятия Заполярного филиала: в этом году ребята стали гостями на НМЗ и ТОФ. Финал конкурса прошёл в ДК ЗФ 30 января. Две команды, три конкурса: презентация о своих образовательных учреждениях, самых востребованных рабочих профессиях «Норникеля»; непростые вопросы профориентационной викторины и, наконец, домашнее задание, на котором разрешалось применить все свои творческие способности. - Ребята сделали прекрасные выступления: были танцы, юмор - в общем, интересно и ярко. Знаю, как непросто готовить команды, в которых по 30-40 человек, так что особенное спасибо кураторам, - поблагодарила участников Наталья Гладкая. Победителем конкурса 2019-2020-го стала команда политехнического колледжа. Следующий конкурс 2020-2021-го возьмёт старт в январе и пройдёт по традиционной схеме, включающей практические и творческие задания. Фото Николая Щипко

Просмотров:167 Конкурс по программе «Профнавигатор» компании «Норникель», который задумывался в 2010-м и впервые был реализован в январе 2011-го, становится всё популярнее, говорят его организаторы. В 2019 году заявку на участие в нём подали 73 школьника (8-11-е классы). По условиям конкурса участниками также становятся студенты учреждений среднего профобразования - политехнического колледжа НГИИ и Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. На конкурс 2019-2020-го их заявилось 40 человек. Именно столь высокий интерес позволил сделать его ежегодным, отметила главный специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Наталья Гладкая. Есть у конкурса и свои серьёзные награды: в октябре 2018-го он победил в номинации «От профессионального выбора - к успешной карьере» на краевом конкурсе лучших практик подготовки рабочих кадров.Начиная с ноября прошло года, две команды, состоящие из студентов и школьников, проходили этап за этапом: внутренний отборочный тур в образовательных учреждениях, затем 12 ноября стартовал городской тур. Он состоялся в политехническом колледже НГИИ, где ребятам предстояло представить презентации на тему «Я и моя будущая профессия».На последующем практическом этапе школьники ближе познакомились с рабочими специальностями, востребованными в компании, а также больше узнали о корпоративной культуре «Норникеля». 3 декабря в Корпоративном университете прошёл тренинг «Наши ценности в работе и жизни», где рассказывали о базовых ценностях компании, а также учили трудиться в команде. Затем политехнический колледж НГИИ провёл для участников квест и викторину «Что? Где? Когда?» о профессиях «Норникеля». В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса прошли профессиональные пробы, на которых школьники с помощью студентов испытали свои силы при непосредственном погружении в профессию. Традиционно «Я б в рабочие пошёл!» не обходится без интересных экскурсий на предприятия Заполярного филиала: в этом году ребята стали гостями на НМЗ и ТОФ.Финал конкурса прошёл в ДК ЗФ 30 января. Две команды, три конкурса: презентация о своих образовательных учреждениях, самых востребованных рабочих профессиях «Норникеля»; непростые вопросы профориентационной викторины и, наконец, домашнее задание, на котором разрешалось применить все свои творческие способности.- Ребята сделали прекрасные выступления: были танцы, юмор - в общем, интересно и ярко. Знаю, как непросто готовить команды, в которых по 30-40 человек, так что особенное спасибо кураторам, - поблагодарила участников Наталья Гладкая.Победителем конкурса 2019-2020-го стала команда политехнического колледжа. Следующий конкурс 2020-2021-го возьмёт старт в январе и пройдёт по традиционной схеме, включающей практические и творческие задания.Фото Николая Щипко