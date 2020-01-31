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31 января 2020, 13:07



Арктику «причесали». Вступил в силу Государственный стандарт по проведению полярных исследований.

ГОСТ Р 58783-2019 «Проведение исследований в полярных регионах. Термины и определения» касается аварийно-спасательных мероприятий при проведении исследований, проектирования, производства, эксплуатации полярных станций, транспортировки и хранения техники. В стандарт впервые включены такие термины и определения в области полярной деятельности, как полярное исполнение, специальная полярная техника, полярная авиация, дрейфующая полярная станция, полярный аэродром, полярный паспорт, система менеджмента полярной деятельности, инфраструктурно-климатические ограничения. Глава ведомства Алексей Абрамов отметил, что наиболее перспективными для закрепления в «арктических» ГОСТах являются сферы искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, робототехники, стандарт 5G. Предполагается, что «арктические» стандарты лягут в основу инфраструктурного, технологического, но при этом экологичного развития Заполярья. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:158 Он устанавливает основные термины и определения в области полярной деятельности, в том числе международной, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.ГОСТ Р 58783-2019 «Проведение исследований в полярных регионах. Термины и определения» касается аварийно-спасательных мероприятий при проведении исследований, проектирования, производства, эксплуатации полярных станций, транспортировки и хранения техники.В стандарт впервые включены такие термины и определения в области полярной деятельности, как полярное исполнение, специальная полярная техника, полярная авиация, дрейфующая полярная станция, полярный аэродром, полярный паспорт, система менеджмента полярной деятельности, инфраструктурно-климатические ограничения.Глава ведомства Алексей Абрамов отметил, что наиболее перспективными для закрепления в «арктических» ГОСТах являются сферы искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, робототехники, стандарт 5G. Предполагается, что «арктические» стандарты лягут в основу инфраструктурного, технологического, но при этом экологичного развития Заполярья.Фото Дениса Кожевникова