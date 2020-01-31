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31 января 2020, 13:07

Арктику «причесали». Вступил в силу Государственный стандарт по проведению полярных исследований.


Он устанавливает основные термины и определения в области полярной деятельности, в том числе международной, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.
ГОСТ Р 58783-2019 «Проведение исследований в полярных регионах. Термины и определения» касается аварийно-спасательных мероприятий при проведении исследований, проектирования, производства, эксплуатации полярных станций, транспортировки и хранения техники.
В стандарт впервые включены такие термины и определения в области полярной деятельности, как полярное исполнение, специальная полярная техника, полярная авиация, дрейфующая полярная станция, полярный аэродром, полярный паспорт, система менеджмента полярной деятельности, инфраструктурно-климатические ограничения.
Глава ведомства Алексей Абрамов отметил, что наиболее перспективными для закрепления в «арктических» ГОСТах являются сферы искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, робототехники, стандарт 5G. Предполагается, что «арктические» стандарты лягут в основу инфраструктурного, технологического, но при этом экологичного развития Заполярья.
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

 31 января 2020 
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17:20   «Февраль добрых дел» начинается в нашем городе. 16:41   1 февраля стартует приём заявлений на зачисление в первый класс.
16:09   Принять участие в форуме социальных технологий «Город – это мы!» могут все желающие. Нужно лишь зарегистрироваться. 15:37   Правительство одобрило подготовленный Минвостокразвития пакет законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты.
15:36   Профориентационный час «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» прошёл в Красноярском кадетском корпусе. 14:54   Норильчан приглашают на одно из главных лыжных спортивных событий в году - «Лыжня России».
14:15   В ближайшее время начнётся изучение животных Арктической зоны. 14:12   Норильские власти запланировали в этом году установить электро- и водосчётчики на 8,7 млн рублей.
13:38   Отцовский долг. Как ни старался алиментщик избежать встречи с судебными приставами, ничего у него не вышло. 13:08   Завтра в норильских школах пройдут вечера встреч с выпускниками.
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12:01   За 2019 год в Норильск доставили почти на 90 тысяч посылок больше, чем в 2018-м. 11:20   В Норильске пройдёт фестиваль моды и современного искусства «Чёрное пальто».
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18:25   В Заполярный филиал «Норникеля» поступит новая горная техника. 18:03   Стартовал второй этап школы молодого гражданина Норильска.
17:41   Подготовительные работы по реконструкции моста в районе остановки «Соцгород» подходят к завершению. 16:37   Завтра Талнах отпразднует своё 55-летие.
16:30   Разнообразие цвета в архитектуре Норильска вдохновило питерскую художницу Татьяну Сафонову, и ближайшие две недели она проведёт в нашем городе. С какой целью? 14:22   В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки.
13:59   В Красноярске состоялись общественные обсуждения поправок в Конституцию России. 13:36   В Норильске прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020».
13:14   В 2020 году автомобилисты будут проходить техосмотр по новым правилам. Серьёзнее станет наказание для нарушителей. 11:52   Что внутри: состав снюса раскрыли Красноярские учёные.
11:41   В Норильске проходит семинар по внедрению комплексной геоинформационной системы мониторинга и оптимизации работы систем энергоснабжения.

 29 января 2020 
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17:01   Появились фейки о китайском коронавирусе в Норильске. 16:12   Норильчане вернулись с медалями разного достоинства с чемпионата и первенства Красноярского края по плаванию.
16:00   Для ответственных за изучение и пропаганду ПДД в школах прошёл семинар по профилактике ДТП с участием детей. 15:53   Все российские организованные туристы вернутся из Китая на родину до 4 февраля.
14:36   Администрация Норильска приглашает на стажировку. 14:04   С 1 марта пользоваться порталом «Госуслуги» и сайтами органов власти можно будет даже при нулевом и отрицательном балансе.
13:38   В Городском центре культуры откроется ежегодная выставка «Февральские самоцветы - 2020». 13:34   Норильчан приглашают принять участие в творческом конкурсе на лучший информационный стенд «Комплекс ГТО – путь к успеху!».
12:15   К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков. 12:14   Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.
10:12   Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».

 28 января 2020 
18:30   Один из руководителей налоговой инспекции подозревается в подлоге документа. 18:24   Норильск приглашает на работу начинающих профессионалов и высококвалифицированных специалистов в областях здравоохранения, образования, спорта, культуры.
18:13   В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда. 17:41   В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.
16:54   Идея таймырского энтузиаста о разведении в Волочанке овцебыков неожиданно получила научно-практическую подоплёку. 16:45   Молодых норильчан приглашают принять участие во всероссийских конкурсах.
16:10   Юрий Захаринский победил в праймериз «Единой России» в Норильске.




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