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31 января 2020, 13:08



Завтра в норильских школах пройдут вечера встреч с выпускниками.

Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:182 Каждое образовательное учреждение подготовилось к этому традиционному мероприятию по-особенному. О том, где и во сколько бывшие одноклассники могут встретиться, чтобы вспомнить школьные годы, рассказать о своих успехах и порадоваться за других, а самое главное - поблагодарить своих учителей, можно узнать в самих школах. Кроме того, график проведения вечеров встреч с выпускниками 1 февраля опубликован на сайте www.norilsk-city.ru в разделе «Актуально».Фото из архива "Заполярной Правды"