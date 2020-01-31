Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42380

31 января 2020, 13:38



Отцовский долг. Как ни старался алиментщик избежать встречи с судебными приставами, ничего у него не вышло.

Жителя Дудинки привлекли к обязательным работам за нежелание материально помогать собственному ребёнку. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, больше года мужчина не перечислял деньги на содержание дочери, а когда задолженность превысила 256 тысяч рублей, стал избегать встреч с судебными приставами. Опросив его знакомых и соседей, приставы выяснили, что должник появляется дома, но чтобы избежать неприятной для себя встречи, приходит поздно вечером. Спустя пару дней ему пришлось объяснять, почему он не платит свою задолженность. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Также мужчине вручили направление в Центр занятости населения. Если он не предпримет мер к погашению алиментной задолженности, ему грозит уже уголовная ответственность.

Просмотров:183 Жителя Дудинки привлекли к обязательным работам за нежелание материально помогать собственному ребёнку. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, больше года мужчина не перечислял деньги на содержание дочери, а когда задолженность превысила 256 тысяч рублей, стал избегать встреч с судебными приставами.Опросив его знакомых и соседей, приставы выяснили, что должник появляется дома, но чтобы избежать неприятной для себя встречи, приходит поздно вечером. Спустя пару дней ему пришлось объяснять, почему он не платит свою задолженность.Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Также мужчине вручили направление в Центр занятости населения. Если он не предпримет мер к погашению алиментной задолженности, ему грозит уже уголовная ответственность.