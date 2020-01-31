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31 января 2020, 14:12



Норильские власти запланировали в этом году установить электро- и водосчётчики на 8,7 млн рублей.

Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:177 Поэтому если вы живёте в муниципальном жилье и у вас нет индивидуальных приборов учёта ресурсов, то самое время обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул. Севастопольская, 7 (второй этаж, приёмная). При себе необходимо иметь паспорт и копию договора социального найма или договора найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда. Подать заявление на установку индивидуальных приборов учёта электрической энергии, горячей и холодной воды в муниципальных квартирах можно и через управляющую компанию в рабочие дни с 9 до 18.Фото из архива "Заполярной Правды"