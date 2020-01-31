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31 января 2020, 14:15



В ближайшее время начнётся изучение животных Арктической зоны.

Роснефть рассчитывает в первом полугодии 2020-го начать исследования по изучению животных Арктической зоны. Проект рассчитан на четыре года и будет проходить в рамках реализации национального проекта «Экология» по инициативе Минприроды России «Бизнес и биоразнообразие». В рамках соглашения с Минприроды запланировано исследование тех видов, которые относятся к ключевым видам арктических экосистем. Согласно программе, исследования будут сфокусированы на четырёх видах - белый медведь, морж, белая чайка и дикий северный олень. Продолжительность исследований по разным видам животных будет варьироваться. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:153 Роснефть рассчитывает в первом полугодии 2020-го начать исследования по изучению животных Арктической зоны. Проект рассчитан на четыре года и будет проходить в рамках реализации национального проекта «Экология» по инициативе Минприроды России «Бизнес и биоразнообразие».В рамках соглашения с Минприроды запланировано исследование тех видов, которые относятся к ключевым видам арктических экосистем. Согласно программе, исследования будут сфокусированы на четырёх видах - белый медведь, морж, белая чайка и дикий северный олень. Продолжительность исследований по разным видам животных будет варьироваться.Фото Дениса Кожевникова