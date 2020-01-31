Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42383

31 января 2020, 14:54



Норильчан приглашают на одно из главных лыжных спортивных событий в году - «Лыжня России».

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. Все больше любителей активного отдыха выходят на старт, самая массовая лыжная гонка объединяет тысячи поклонников зимних видов спорта по всей стране. В этом году забег в Норильске пройдёт 8 февраля. Регистрация участников начнётся в 9.30-11.15, официальная церемония открытия назначена на 11.45-12.00. Старт на дистанции 2,5 км и 5 км - в 12.05, участники вип-забега на 2020 метров стартуют в 12.15. Церемония награждения победителей и призёров и торжественная церемония закрытия пройдут в 13.30-14.00. Организаторы обещают, что в случае переноса мероприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями информация будет оперативно обновляться. Важно помнить, что к участию в соревнованиях допускаются участники до 17 лет включительно только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Просмотров:167 «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. Все больше любителей активного отдыха выходят на старт, самая массовая лыжная гонка объединяет тысячи поклонников зимних видов спорта по всей стране.В этом году забег в Норильске пройдёт 8 февраля. Регистрация участников начнётся в 9.30-11.15, официальная церемония открытия назначена на 11.45-12.00. Старт на дистанции 2,5 км и 5 км - в 12.05, участники вип-забега на 2020 метров стартуют в 12.15. Церемония награждения победителей и призёров и торжественная церемония закрытия пройдут в 13.30-14.00.Организаторы обещают, что в случае переноса мероприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями информация будет оперативно обновляться. Важно помнить, что к участию в соревнованиях допускаются участники до 17 лет включительно только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.