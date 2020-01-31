Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42384

31 января 2020, 15:36



Профориентационный час «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» прошёл в Красноярском кадетском корпусе.

Мероприятие является всероссийским и реализуется в рамках проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее». В прошлом году при участии службы занятости в Красноярском крае было проведено 240 профориентационных часов для шести тысяч ребят.

Просмотров:137 Специалисты Центра занятости рассказали курсантам о том, какие специальности являются востребованными на рынке труда Арктической зоны и Дальнего Востока и где их можно получить. Также старшеклассники выполнили несколько упражнений на определение склонностей к различным видам деятельности и каждый из них смог узнать, как подойти к выбору профессии осознанно.Мероприятие является всероссийским и реализуется в рамках проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее». В прошлом году при участии службы занятости в Красноярском крае было проведено 240 профориентационных часов для шести тысяч ребят.