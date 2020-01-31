Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42385

31 января 2020, 15:37



Правительство одобрило подготовленный Минвостокразвития пакет законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты.

Подготовленные законопроекты, в частности, предусматривают расширение наиболее льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5% и будет действовать 15 лет. С учётом предложенных налоговых льгот, по оценкам Минэнерго, будут запущены минимум пять проектов с инвестициями 1,77 трлн руб. В ведомстве подчеркивают: законопроекты предусматривают поддержку не только добычных проектов. В частности, их принятие позволит поддерживать строительство портов, промышленных предприятий. Для этих проектов предусматривается нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Кроме того, законопроекты предусматривают обнуление НДС на услуги по морским перевозкам экспортных грузов и их ледокольному сопровождению, что стимулирует использование Севморпути. Главная цель программы - создание в Арктической зоне России благоприятных условий для частных инвестиций и создание новых рабочих мест. Пакет законопроектов об условиях инвестиций в Арктике будет внесён в Госдуму в ближайшее время. А сама Стратегия развития Арктики будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме летом этого года.

Просмотров:139 Как поясняют в Минвостокразвития, сегодняшние законопроекты предусматривают для любой зарегистрированной в Арктике компании или предпринимателя, готовых реализовать новый инвестпроект, запустить новый вид экономической деятельности или вложить не менее 10 млн руб. в любую территорию Арктической зоны, получение статуса резидента, который дает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций, сообщает ng.ru.Подготовленные законопроекты, в частности, предусматривают расширение наиболее льготного режима налогообложения шельфа, ставка при добыче нефти на котором составит 5% и будет действовать 15 лет. С учётом предложенных налоговых льгот, по оценкам Минэнерго, будут запущены минимум пять проектов с инвестициями 1,77 трлн руб.В ведомстве подчеркивают: законопроекты предусматривают поддержку не только добычных проектов. В частности, их принятие позволит поддерживать строительство портов, промышленных предприятий. Для этих проектов предусматривается нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. Кроме того, законопроекты предусматривают обнуление НДС на услуги по морским перевозкам экспортных грузов и их ледокольному сопровождению, что стимулирует использование Севморпути.Главная цель программы - создание в Арктической зоне России благоприятных условий для частных инвестиций и создание новых рабочих мест. Пакет законопроектов об условиях инвестиций в Арктике будет внесён в Госдуму в ближайшее время. А сама Стратегия развития Арктики будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме летом этого года.