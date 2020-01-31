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31 января 2020, 16:09

Принять участие в форуме социальных технологий «Город – это мы!» могут все желающие. Нужно лишь зарегистрироваться.


Шестой форум социальных технологий «Город – это мы!» состоится в Заполярном (15 февраля) и Норильске (28 февраля). Ключевая тема форума – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств.
В качестве хедлайнеров – главных мотиваторов – выступят международные и российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах. Это урбанист, эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц из канадского Торонто Гильермо Пеньялоса, основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» Виктория Богинская.
Работа форума будет выстроена по трём направлениям. На первом, под названием «Люди», участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также как формировать слаженные проектные команды. Во время второго блока – «Идеи» – гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Третий трек – «Места» – будет посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать.
Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтёрах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля Cannes Corporate Media & TV Awards и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на Los Angeles Film Awards.
Для визуального оформления форума будут использованы работы местных фотографов, в которых отражена любовь к родным городам и северной природе.
Вход на форум свободный по предварительной регистрации. Более подробная информация опубликована в социальных сетях facebook.com/NNcharity/ и vk.com/norilsk_eto_my.
Добавим, форум социальных технологий является одним из мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Проходит ежегодно в Норильске и Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе) при поддержке городских администраций. Как сообщается на официальном сайте компании, каждый год около 1,5 тыс. участников в каждом регионе вместе с приглашёнными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.
Фото Владимира Макушкина
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12:15   К Международному дню полярного медведя в Норильске проходит конкурс детских рисунков. 12:14   Красноярский край готовится к переписи населения 2020 года.
10:12   Стартовала ежегодная акция «Письмо солдату».

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18:13   В норильских школах прошли уроки памяти, посвящённые истории блокады Ленинграда. 17:41   В художественной галерее открылась первая выставка в рамках акции «Художники, прошедшие войну» к 75-летию Победы.
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