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31 января 2020, 16:41



1 февраля стартует приём заявлений на зачисление в первый класс.

«Есть нововведение. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют преимущественное право зачисления в первый класс в школы, в которых обучаются их старшие братья и сестры», - сообщила Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации Норильска. Заявление можно подать как в самой школе, так и через портал государственных услуг в электронной форме. При обращении в образовательное учреждение необходимо представить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и справку, содержащую сведения о регистрации ребёнка по месту жительства. По предварительным оценкам, 1 сентября 2020 года норильские школы примут 2,8 тысячи первоклассников. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:135 С завтрашнего дня и до 1 июля школы будут принимать заявления только от родителей детей, зарегистрированных на закреплённой за учреждением территории. После этого семьи могут претендовать на поступление в другие учреждения при наличии в них свободных мест.«Есть нововведение. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют преимущественное право зачисления в первый класс в школы, в которых обучаются их старшие братья и сестры», - сообщила Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации Норильска.Заявление можно подать как в самой школе, так и через портал государственных услуг в электронной форме. При обращении в образовательное учреждение необходимо представить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и справку, содержащую сведения о регистрации ребёнка по месту жительства.По предварительным оценкам, 1 сентября 2020 года норильские школы примут 2,8 тысячи первоклассников.Фото из архива "Заполярной Правды"