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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:47 Ветераны ВОВ будут получать ответы на любые обращения в краевые архивные учреждения в максимально короткие сроки.
17:46 В крае создадут условия для прохождения призывниками альтернативной службы.
17:20 «Февраль добрых дел» начинается в нашем городе.
16:41 1 февраля стартует приём заявлений на зачисление в первый класс.
16:09 Принять участие в форуме социальных технологий «Город – это мы!» могут все желающие. Нужно лишь зарегистрироваться.
15:37 Правительство одобрило подготовленный Минвостокразвития пакет законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты.
15:36 Профориентационный час «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» прошёл в Красноярском кадетском корпусе.
14:54 Норильчан приглашают на одно из главных лыжных спортивных событий в году - «Лыжня России».
14:15 В ближайшее время начнётся изучение животных Арктической зоны.
14:12 Норильские власти запланировали в этом году установить электро- и водосчётчики на 8,7 млн рублей.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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