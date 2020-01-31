Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42388

31 января 2020, 17:20



«Февраль добрых дел» начинается в нашем городе.

Принять участие в марафоне могут все желающие помочь пожилым людям, инвалидам, нуждающимся семьям, детям-сиротам, начинающим самостоятельную жизнь, и другим социально уязвимым категориям граждан. Кому-то из них требуются технические средства реабилитации, предметы быта, гигиены, вещи, а кому-то помощь по хозяйству. Подробнее о том, чем можно помочь конкретным людям, можно узнать в КЦСОН по телефону 34-27-51. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:133 Традиционно в последний месяц календарной зимы в Норильске проводится благотворительный марафон «Февраль добрых дел». Он приурочен к Дню спонтанного проявления доброты и проходит в течение месяца. Организует акцию Комплексный центр социального обслуживания населения.Принять участие в марафоне могут все желающие помочь пожилым людям, инвалидам, нуждающимся семьям, детям-сиротам, начинающим самостоятельную жизнь, и другим социально уязвимым категориям граждан. Кому-то из них требуются технические средства реабилитации, предметы быта, гигиены, вещи, а кому-то помощь по хозяйству. Подробнее о том, чем можно помочь конкретным людям, можно узнать в КЦСОН по телефону 34-27-51.Фото Владимира Макушкина