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31 января 2020, 17:46



В крае создадут условия для прохождения призывниками альтернативной службы.

Комиссар отметил, что с каждым призывом возрастает количество желающих проходить альтернативную гражданскую службу. «Хотелось бы, чтобы призывники, получившие право проходить альтернативную службу, оставались работать в социально значимых учреждениях и на объектах Красноярского края. Для этого нам нужно понимать перечень предложений от региона, чтобы планировать дальнейшую работу в рамках новой призывной кампании», – сказал Андрей Лысенко. Как отметил Александр Усс, в ближайшее время краевому правительству будет дан ряд поручений, связанных с формированием плана подготовки условий для прохождения альтернативной гражданской службы. «Это позволит нашим призывникам реализовать своё законное право на такой вид службы. Кроме того, молодые люди смогут применить свои возможности, поработав на благо общества и всего Красноярского края», – подчеркнул губернатор. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:119 Губернатор Александр Усс обсудил с военным комиссаром края Андреем Лысенко итоги осеннего призыва 2019 года. Военком доложил главе региона, что с краевого сборного пункта отправлено 156 воинских команд и 4 воинских эшелона. Об этом сообщается на портале регионального правительства.Комиссар отметил, что с каждым призывом возрастает количество желающих проходить альтернативную гражданскую службу. «Хотелось бы, чтобы призывники, получившие право проходить альтернативную службу, оставались работать в социально значимых учреждениях и на объектах Красноярского края. Для этого нам нужно понимать перечень предложений от региона, чтобы планировать дальнейшую работу в рамках новой призывной кампании», – сказал Андрей Лысенко.Как отметил Александр Усс, в ближайшее время краевому правительству будет дан ряд поручений, связанных с формированием плана подготовки условий для прохождения альтернативной гражданской службы. «Это позволит нашим призывникам реализовать своё законное право на такой вид службы. Кроме того, молодые люди смогут применить свои возможности, поработав на благо общества и всего Красноярского края», – подчеркнул губернатор.Фото Владимира Макушкина