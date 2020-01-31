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31 января 2020, 17:47



Ветераны ВОВ будут получать ответы на любые обращения в краевые архивные учреждения в максимально короткие сроки.

Кроме этого, в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне архивисты региона проведут акцию по сбору документов, связанных с военным периодом, – воспоминаний, писем, фотографий, личных документов ветеранов войны и тружеников тыла. Жители края могут представлять в архивы подлинники и копии документов. Губернатор Александр Усс поручил руководству краевого архивного агентства не только отвечать ветеранам на их запросы в максимально короткие сроки, но и в самих ответах избегать казённых формулировок: «Решение таких бюрократических вопросов для пожилых людей – это большое волнение. Я прошу вас держать эти обращения на особом контроле – отступить от традиционной сухой формы ответа, с заботой и душой готовить запрошенные материалы».

Просмотров:109 Этот вид запросов архивное агентство определило первоочередным, сообщается на официальном портале Красноярского края.Кроме этого, в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне архивисты региона проведут акцию по сбору документов, связанных с военным периодом, – воспоминаний, писем, фотографий, личных документов ветеранов войны и тружеников тыла. Жители края могут представлять в архивы подлинники и копии документов.Губернатор Александр Усс поручил руководству краевого архивного агентства не только отвечать ветеранам на их запросы в максимально короткие сроки, но и в самих ответах избегать казённых формулировок: «Решение таких бюрократических вопросов для пожилых людей – это большое волнение. Я прошу вас держать эти обращения на особом контроле – отступить от традиционной сухой формы ответа, с заботой и душой готовить запрошенные материалы».