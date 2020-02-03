Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42398

3 февраля 2020, 15:07



Метель в Норильске только разыгрывается. Дорога Норильск - Алыкель закрыта, организовываются колонны машин повышенной проходимости для работников НМЗ.

По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов временно прекращено. Доставка сменного персонала НМЗ будет осуществляться колоннами автобусов и автомобилей повышенной проходимости. Отправление колонн из Центрального района и Кайеркана - в 15.30.

Просмотров:620 Сейчас порывы ветра в Кайеркане достигают 29 м/с, в Талнахе – 27 м/с. Видимость ухудшается. Штормовое предупреждение, объявленное сегодня утром, сохраняется. Как рассказали «Заполярной Правде» в Таймырском центре гидрометеорологии, погода в ближайшее время и даже дни не улучшится. Завтра потеплеет до минус 17-22 градусов, в Талнахе и Кайеркане температура воздуха составит минус 12-17 градусов. Увеличится количество осадков. Ветер будет такой же сильный.По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов временно прекращено.Доставка сменного персонала НМЗ будет осуществляться колоннами автобусов и автомобилей повышенной проходимости. Отправление колонн из Центрального района и Кайеркана - в 15.30.