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3 февраля 2020, 16:26



В Таймырском доме народного творчества 30 января открылась выставка «Юрий Афонов. Аргиш продолжается».

Норильский художник Юрий Афонов – давний друг и соратник «главного чума» Таймыра. Но впервые выставка открывалась без его участия. Весной прошлого года он перенёс инсульт, сейчас идёт непростой процесс реабилитации. Друзья, коллеги, деятели культуры стараются разными способами помочь мастеру. В Дудинке, где художника ценят как автора замечательных пастелей о Севере и его людях, решили открыть выставку тридцати его работ, оставшихся в мастерской художника незавершёнными. Это первый вернисаж в ТДНТ в новом году, кстати, юбилейном для Таймыра – 90 лет назад был образован ТАО. Художник не успел дописать некоторые работы, какие-то не оформил в стекло и багет. Но создаётся впечатление, что в этой незавершённости - свой особый смысл, дарящий надежду. Идею выставки предложил норильский архитектор Михаил Волгин, который забрал работы из мастерской друга, чтобы его творческий аргиш продолжился. Юрий Афонов увидел видеотрансляцию открытия выставки, которую для него провели дома при поддержке благотворительного фонда «Территория добра». Для героя вернисажа исполняли любимую классическую музыку юные музыканты из Дудинской школы искусств имени Бориса Молчанова. На выставку пригласили и детей оленеводов, которые учатся в столице Таймыра в школе-интернате. Среди них был и юный ненецкий каюр Славик Тоги, который познакомился с Юрием Афоновым во время международной экспедиции творцов в тухардской тундре. Мальчик даже спел для художника, который учил его рисовать, любимую песню «А олени лучше!». Ребята передали мастеру свои рисунки-благопожелания, от души сделанные цветными мелками в пространстве выставки, где нашлось место и нартам, и симпатичным олешкам из дерева. Сегодня лучшие работы Юрия Афонова, имя которого находится в почётном списке «100 художников Сибири», хранятся в музеях Норильска и Дудинки, галерее Svava, Русской галерее при посольстве РФ, Таймырском доме народного творчества, частных собраниях России и зарубежья. Его картины сегодня можно приобрести и в ТДНТ, и на выставке в Городском центре культуры, которая открылась в Норильске в канун Нового года. Собранные от продажи картин средства будут переданы на восстановительное лечение Юрия Афонова.

Просмотров:274 Норильский художник Юрий Афонов – давний друг и соратник «главного чума» Таймыра. Но впервые выставка открывалась без его участия. Весной прошлого года он перенёс инсульт, сейчас идёт непростой процесс реабилитации. Друзья, коллеги, деятели культуры стараются разными способами помочь мастеру. В Дудинке, где художника ценят как автора замечательных пастелей о Севере и его людях, решили открыть выставку тридцати его работ, оставшихся в мастерской художника незавершёнными. Это первый вернисаж в ТДНТ в новом году, кстати, юбилейном для Таймыра – 90 лет назад был образован ТАО.Художник не успел дописать некоторые работы, какие-то не оформил в стекло и багет. Но создаётся впечатление, что в этой незавершённости - свой особый смысл, дарящий надежду. Идею выставки предложил норильский архитектор Михаил Волгин, который забрал работы из мастерской друга, чтобы его творческий аргиш продолжился. Юрий Афонов увидел видеотрансляцию открытия выставки, которую для него провели дома при поддержке благотворительного фонда «Территория добра».Для героя вернисажа исполняли любимую классическую музыку юные музыканты из Дудинской школы искусств имени Бориса Молчанова. На выставку пригласили и детей оленеводов, которые учатся в столице Таймыра в школе-интернате. Среди них был и юный ненецкий каюр Славик Тоги, который познакомился с Юрием Афоновым во время международной экспедиции творцов в тухардской тундре. Мальчик даже спел для художника, который учил его рисовать, любимую песню «А олени лучше!». Ребята передали мастеру свои рисунки-благопожелания, от души сделанные цветными мелками в пространстве выставки, где нашлось место и нартам, и симпатичным олешкам из дерева.Сегодня лучшие работы Юрия Афонова, имя которого находится в почётном списке «100 художников Сибири», хранятся в музеях Норильска и Дудинки, галерее Svava, Русской галерее при посольстве РФ, Таймырском доме народного творчества, частных собраниях России и зарубежья. Его картины сегодня можно приобрести и в ТДНТ, и на выставке в Городском центре культуры, которая открылась в Норильске в канун Нового года. Собранные от продажи картин средства будут переданы на восстановительное лечение Юрия Афонова.