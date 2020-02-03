Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42400

3 февраля 2020, 16:53



Норильчане провели ежегодный форум «Твоё время» в Дудинке.

1 февраля в дудинском КДЦ «Арктика» состоялся ежегодный молодёжный форум «Твоё время». Его организовал Молодёжный парламент Норильска. На пленарном заседании представители молодёжных организаций и эксперты обсудили опыт работы в сфере молодёжной политики на территории Таймыра. «С каждым годом растёт количество и качество участников форума, молодые люди приходят с готовыми идеями и планами по их продвижению. Молодёжь Норильска и Дудинки берёт курс на плодотворное взаимодействие, что позволит городам развиваться», – отметил заместитель председателя Таймырского Долгано-Ненецкого Совета депутатов Сергей Сизоненко. Работа форума проходила на трёх профильных площадках: на одной обсуждали идеи и предложения в социальной сфере; на второй проблемы экологии и пути их решения; третью посвятили 75-летию Победы и разработке военно-патриотических мероприятий, посвящённых этой дате. Участники форума разработали предложения, направленные на повышение гражданской активности, экологической культуры и военно-патриотическое воспитание молодёжи. «Регулярное проведение таких мероприятий даёт возможность для обмена опытом, способствует росту активности талантливых и амбициозных молодых людей, содействует раскрытию потенциала молодёжи. В ходе работы форума мы пришли к тому, что молодым людям в Дудинке необходим свой коллегиальный совещательный орган, и, что немаловажно, эта инициатива получила поддержку в лице наших старших коллег», – резюмировал заместитель председателя Молодёжного парламента Норильска Денис Коваль. Форум состоялся при поддержке Норильского и Дудинского городских Советов депутатов, местных штабов «Молодой гвардии» «Единой России», Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края, движения молодых специалистов «Лидер», Общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, общественной организации ветеранов «Боевое братство», линейного отдела полиции в аэропорту «Норильск» и морском порту города Дудинки, управления по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации Дудинки и публичной библиотеки Норильска. Фото Екатерины Поповой

Просмотров:382 1 февраля в дудинском КДЦ «Арктика» состоялся ежегодный молодёжный форум «Твоё время». Его организовал Молодёжный парламент Норильска. На пленарном заседании представители молодёжных организаций и эксперты обсудили опыт работы в сфере молодёжной политики на территории Таймыра.«С каждым годом растёт количество и качество участников форума, молодые люди приходят с готовыми идеями и планами по их продвижению. Молодёжь Норильска и Дудинки берёт курс на плодотворное взаимодействие, что позволит городам развиваться», – отметил заместитель председателя Таймырского Долгано-Ненецкого Совета депутатов Сергей Сизоненко.Работа форума проходила на трёх профильных площадках: на одной обсуждали идеи и предложения в социальной сфере; на второй проблемы экологии и пути их решения; третью посвятили 75-летию Победы и разработке военно-патриотических мероприятий, посвящённых этой дате.Участники форума разработали предложения, направленные на повышение гражданской активности, экологической культуры и военно-патриотическое воспитание молодёжи.«Регулярное проведение таких мероприятий даёт возможность для обмена опытом, способствует росту активности талантливых и амбициозных молодых людей, содействует раскрытию потенциала молодёжи. В ходе работы форума мы пришли к тому, что молодым людям в Дудинке необходим свой коллегиальный совещательный орган, и, что немаловажно, эта инициатива получила поддержку в лице наших старших коллег», – резюмировал заместитель председателя Молодёжного парламента Норильска Денис Коваль.Форум состоялся при поддержке Норильского и Дудинского городских Советов депутатов, местных штабов «Молодой гвардии» «Единой России», Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края, движения молодых специалистов «Лидер», Общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, общественной организации ветеранов «Боевое братство», линейного отдела полиции в аэропорту «Норильск» и морском порту города Дудинки, управления по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации Дудинки и публичной библиотеки Норильска.Фото Екатерины Поповой