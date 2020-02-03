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3 февраля 2020, 17:31



На первый турнир по робототехнике, прошедший в рамках образовательного проекта «Робоникель», собралось свыше 150 участников.

Полтора и два часа было отведено ребятам (в зависимости от возраста участника) на выполнение задания – сборка горнопроходческого комбайна. Ребятам была предложена схема сборки, дальше – простор для творчества. Параллельно старшие участники выполняли задание на соревновательных полях. Как итог – совершенно удивительные сооружения, воплотившие техничность рабочей машины и выражающие фантазию авторов. - Приятно, что ребята подошли к заданию действительно творчески, у многих получились серьёзные сооружения. Да, когда открыли конверт – а задание изначально не знал никто, даже судьи, - среди ребят прошёл шепоток: сложновато. Но справились, нулевые баллы не получил никто, - рассказал главный судья соревнований. Некоторые сборные заработали максимально возможные баллы, выполнив всю заданную программу турнира и проявив фантазию. Абсолютными победителями в своих возрастных категориях и различных номинациях конкурса стали команды ДТДМ, СЮТ, лицея № 3, а также проекта «Робоникель» и дудинского детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор». Фото организаторов мероприятия

Просмотров:306 «Роболатория 2020» имеет статус региональных соревнований, его участниками стали не только норильчане, но и дудинские школьники 7-14 лет, занимающиеся робототехникой. Под таким названием турнир в этом году прошёл впервые, но то, насколько активно на него заявились школьники, а их набралось сразу 79 команд, позволяет сделать его ежегодным, говорит главный судья турнира - педагог дополнительного образования ДТДМ, а также образовательного проекта «Робоникель» Константин Сидоренко. В планах даже расширение возрастной категории на участников младше 7-8 лет, ведь на лего-конструирование принимают с более раннего возраста.Полтора и два часа было отведено ребятам (в зависимости от возраста участника) на выполнение задания – сборка горнопроходческого комбайна. Ребятам была предложена схема сборки, дальше – простор для творчества. Параллельно старшие участники выполняли задание на соревновательных полях. Как итог – совершенно удивительные сооружения, воплотившие техничность рабочей машины и выражающие фантазию авторов.- Приятно, что ребята подошли к заданию действительно творчески, у многих получились серьёзные сооружения. Да, когда открыли конверт – а задание изначально не знал никто, даже судьи, - среди ребят прошёл шепоток: сложновато. Но справились, нулевые баллы не получил никто, - рассказал главный судья соревнований.Некоторые сборные заработали максимально возможные баллы, выполнив всю заданную программу турнира и проявив фантазию. Абсолютными победителями в своих возрастных категориях и различных номинациях конкурса стали команды ДТДМ, СЮТ, лицея № 3, а также проекта «Робоникель» и дудинского детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор».Фото организаторов мероприятия