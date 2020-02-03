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3 февраля 2020, 18:02



Кайерканская «Снежинка» присоединилась к Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».

Сегодня с 10.00 до 13.20 (200 минут чтения) одновременно во многих образовательных учреждениях страны прошла 3-я Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Детям декламировали художественные произведения о Сталинградской битве. Участником акции стал кайерканский детский сад № 95 «Снежинка». Воспитанникам старших и подготовительных групп рассказали о сражении на Мамаевом кургане, об обороне дома Павлова и о подвиге всего народа в Сталинградской битве. Педагог Лариса Кожина прочла стихи А. Суркова «Защитник Сталинграда». В конце мероприятия ребята почтили память всех не вернувшихся с войны минутой молчания. Затем в группах воспитатели продолжили чтение рассказов Сергея Алексеева из книги «Рассказы о Великой Отечественной войне». «Эта акция - возможность вспомнить и почтить память погибших в Великой Отечественной войне», - отметили педагоги детского сада.

Просмотров:352 77 лет исполнилось со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это одна из величайших битв Великой Отечественной войны, ставшая поворотным событием в ходе Второй мировой. Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей: с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.Сегодня с 10.00 до 13.20 (200 минут чтения) одновременно во многих образовательных учреждениях страны прошла 3-я Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». Детям декламировали художественные произведения о Сталинградской битве.Участником акции стал кайерканский детский сад № 95 «Снежинка». Воспитанникам старших и подготовительных групп рассказали о сражении на Мамаевом кургане, об обороне дома Павлова и о подвиге всего народа в Сталинградской битве. Педагог Лариса Кожина прочла стихи А. Суркова «Защитник Сталинграда».В конце мероприятия ребята почтили память всех не вернувшихся с войны минутой молчания. Затем в группах воспитатели продолжили чтение рассказов Сергея Алексеева из книги «Рассказы о Великой Отечественной войне». «Эта акция - возможность вспомнить и почтить память погибших в Великой Отечественной войне», - отметили педагоги детского сада.