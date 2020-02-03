Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42403

3 февраля 2020, 18:39



На автовокзале Норильска скапливаются люди, которые не могут уехать в Кайеркан из-за плохой погоды.

Днём были организованы колонны машин повышенной проходимости для работников НМЗ. Жители Кайеркана, работающие в Норильске, сейчас скапливаются на автовокзале Центрального района. «В связи со сложными метеорологическими условиями движение автобусов 31-го маршрута временно прекращено. О формировании колонн будет сообщено дополнительно», - информирует официальный портал администрации Норильска. Известно, что и в аэропорту Норильска находятся пассажиры двух рейсов, которые смогли добраться туда утром. Однако самолёты из-за пурги не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы. По прогнозу погоды завтра в городе ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в районах Талнах, Кайеркан порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -22…-27ºС, в районах Талнах, Кайеркан -17…-22ºС. Завтра днём в Центральном районе -17…-22ºС, в Талнахе и Кайеркане -12…-17ºС. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:1956 С самого утра в Норильске действует штормовое предупреждение. Сначала дорога Норильск – Кайеркан – Алыкель была закрыта для легкового транспорта. С 11 часов приостановили движение всего транспорта, кроме технологического. Автобусы 31-го и 33-го маршрутов не ездят.Днём были организованы колонны машин повышенной проходимости для работников НМЗ. Жители Кайеркана, работающие в Норильске, сейчас скапливаются на автовокзале Центрального района. «В связи со сложными метеорологическими условиями движение автобусов 31-го маршрута временно прекращено. О формировании колонн будет сообщено дополнительно», - информирует официальный портал администрации Норильска.Известно, что и в аэропорту Норильска находятся пассажиры двух рейсов, которые смогли добраться туда утром. Однако самолёты из-за пурги не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы.По прогнозу погоды завтра в городе ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в районах Талнах, Кайеркан порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -22…-27ºС, в районах Талнах, Кайеркан -17…-22ºС. Завтра днём в Центральном районе -17…-22ºС, в Талнахе и Кайеркане -12…-17ºС.Фото Владимира Макушкина