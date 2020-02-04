Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42404

4 февраля 2020, 11:52



Со вчерашнего дня норильский аэропорт не может принять самолёты. В городе продолжается метель.

В понедельник утром пассажиры двух рейсов прибыли в аэропорт в надежде отправиться в долгожданный отпуск, но из-за плохой погоды их самолёты не смогли приземлиться в Норильске и ушли на запасной аэродром. С тех пор воздушная гавань так и не смогла принять ни одного борта. А люди просидели в порту до позднего вечера. Сразу вернуться домой им не позволила дорожная обстановка – шквалистый ветер и плохая видимость стали причиной полного прекращения транспортного сообщения между аэропортом и районами города. Дорога Норильск – Кайеркан - Алыкель была полностью закрыта примерно с 10.30 до 22.00. Потом автобусы 31-го маршрута пустили по расписанию. Для доставки людей из аэропорта была организована специальная автобусная колонна. Сегодня погода ничуть не лучше. Сохраняется штормовое предупреждение, объявленное в понедельник утром. По прогнозу сегодня в городе ожидается снег, низовая метель, видимость менее 1 000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха -18…-23ºС. В Талнахе и Кайеркане порывы ветра будут достигать 23-28 м/с, температура -13…-18ºС. Для всех школьников объявлена актировка. Аэропорт работает по фактической погоде. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Дополнительные автобусы 33-го маршрута для доставки авиапассажиров будут формироваться по прибытии рейсов в аэропорт Норильска. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:425 В понедельник утром пассажиры двух рейсов прибыли в аэропорт в надежде отправиться в долгожданный отпуск, но из-за плохой погоды их самолёты не смогли приземлиться в Норильске и ушли на запасной аэродром. С тех пор воздушная гавань так и не смогла принять ни одного борта. А люди просидели в порту до позднего вечера. Сразу вернуться домой им не позволила дорожная обстановка – шквалистый ветер и плохая видимость стали причиной полного прекращения транспортного сообщения между аэропортом и районами города.Дорога Норильск – Кайеркан - Алыкель была полностью закрыта примерно с 10.30 до 22.00. Потом автобусы 31-го маршрута пустили по расписанию. Для доставки людей из аэропорта была организована специальная автобусная колонна.Сегодня погода ничуть не лучше. Сохраняется штормовое предупреждение, объявленное в понедельник утром. По прогнозу сегодня в городе ожидается снег, низовая метель, видимость менее 1 000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха -18…-23ºС. В Талнахе и Кайеркане порывы ветра будут достигать 23-28 м/с, температура -13…-18ºС. Для всех школьников объявлена актировка.Аэропорт работает по фактической погоде. Движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Дополнительные автобусы 33-го маршрута для доставки авиапассажиров будут формироваться по прибытии рейсов в аэропорт Норильска.Фото Владимира Макушкина