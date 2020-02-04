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4 февраля 2020, 11:59

«Норникель» победил в номинации «Проект года» премии Global CIO.


Состоялось торжественное награждение победителей премии «Проект года» Global CIO 2019. Проект «Норникеля» по модернизации четырёх географически распределённых центров обработки данных за полярным кругом стал победителем в номинации «Лучшее решение в предметной области (ЦОД и СХД)». Профессиональное ИТ-сообщество высоко оценило логистические особенности и непростые погодные условия, в которых он был реализован.
Команда «Норникеля» была удостоена почётной награды за проект по модернизации инженерной инфраструктуры центров обработки данных на двух ключевых производственных площадках — в Заполярном филиале и Кольской ГМК. Уникальность проекта заключалась в том, что его реализация проходила в условиях вечной мерзлоты. Слаженные действия объединенной ИТ-команды позволили практически бесшовно провести предпроектные испытания, миграцию ИТ-оборудования и монтажные работы.
Как отмечают в «Норникеле», обновление дата-центров — часть глобальной программы компании по внедрению высокопроизводительных вычислительных мощностей, реализуемой с 2015 года. Модернизация позволила повысить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, увеличить ёмкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных.
Фото nornickel.ru
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