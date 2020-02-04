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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:54 В Норильске прошёл традиционный фестиваль спортивной борьбы.
17:49 Выставка современного искусства откроется в Норильске. В основе экспозиции – рентгенографические снимки.
17:40 С 1 февраля проиндексировали социальные выплаты.
17:30 На льду Дворца спорта «Арктика» прошёл второй этап Кубка Норильска по фигурному катанию.
17:06 3,5 тысячи старшеклассников Норильска будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году.
16:02 На авангардное фэшн-шоу, которое пройдёт в Норильске 14 февраля, требуются модели.
15:31 В Норильске побывал драматург Михаил Дурненков, задача которого - создать пьесу о жизни Александра Колчака. Премьера спектакля запланирована на осень.
15:28 В Норильске прошёл открытый Кубок северных городов региона по волейболу среди молодёжных женских команд.
14:52 Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти.
13:17 Норильчанки – победители и призёры чемпионата и первенства Красноярского края по спортивной акробатике.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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