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4 февраля 2020, 12:11



10 жителей Талнаха награждены по случаю 55-летия района.

Основные торжества развернулись на главной сцене Талнаха. С юбилеем района гостей поздравили известные творческие коллективы: духовой оркестр BrassBanda, дуэт «Чёрное золото», ансамбли «Талнахский перепляс», «Вдохновение», «Раздолье», вокально-эстрадная студия «Аквамарин» и др. Главным же подарком для приглашённых на праздник стал видеофильм «Историю создают люди», подготовленный инициативными жителями района специально к 55-летнему юбилею Талнаха. На архивных кадрах - история становления и развития рудной столицы, история богатая, насыщенная событиями и подвигами простых людей: геологов, строителей, горняков. Над фильмом работали творческие талнахцы разных профессий: писали сценарий, собирали исторические фото- и видеоматериалы. Его авторов вместе с другими активными участниками культурной и социальной жизни Талнаха отметили первые лица города. Глава Норильска Ринат Ахметчин вручил почётные грамоты девяти жителям района: ветерану ВОВ Гавриилу Мязину, архитектору Михаилу Волгину, директору школы № 27 Ольге Головиновой, педагогу ЦВР Евгению Зубченко, взрывнику рудника «Таймырский» Виталию Наумову, режиссёру ЦВР Вадиму Анварову, мастеру «Илан-Норильска» Евгению Фёдорову, гендиректору «СеверСпецСтроя» Михаилу Бычку, предпринимателю Магомеду Мусаеву. Почётной грамоты Норильского горсовета удостоилась преподаватель школы № 36 Светлана Макарова. Эти имена пополнили летопись Талнаха. Фото Ирины Яринской

Просмотров:266 В КДЦ им. В. Высоцкого состоялась праздничная программа, посвящённая 55-летнему юбилею Талнаха. В фойе второго этажа витали дразнящие ароматы свежей выпечки. Если в доме праздник и пришли гости, то без чаепития не обойтись, решили организаторы. Бодрящий напиток и мелодии 1960-70-х годов у многих вызвали ностальгию. Кому-то вспомнился первый трудовой день, кому-то - рассказы родителей о приезде на Север по комсомольской путёвке.Основные торжества развернулись на главной сцене Талнаха. С юбилеем района гостей поздравили известные творческие коллективы: духовой оркестр BrassBanda, дуэт «Чёрное золото», ансамбли «Талнахский перепляс», «Вдохновение», «Раздолье», вокально-эстрадная студия «Аквамарин» и др.Главным же подарком для приглашённых на праздник стал видеофильм «Историю создают люди», подготовленный инициативными жителями района специально к 55-летнему юбилею Талнаха. На архивных кадрах - история становления и развития рудной столицы, история богатая, насыщенная событиями и подвигами простых людей: геологов, строителей, горняков.Над фильмом работали творческие талнахцы разных профессий: писали сценарий, собирали исторические фото- и видеоматериалы. Его авторов вместе с другими активными участниками культурной и социальной жизни Талнаха отметили первые лица города.Глава Норильска Ринат Ахметчин вручил почётные грамоты девяти жителям района: ветерану ВОВ Гавриилу Мязину, архитектору Михаилу Волгину, директору школы № 27 Ольге Головиновой, педагогу ЦВР Евгению Зубченко, взрывнику рудника «Таймырский» Виталию Наумову, режиссёру ЦВР Вадиму Анварову, мастеру «Илан-Норильска» Евгению Фёдорову, гендиректору «СеверСпецСтроя» Михаилу Бычку, предпринимателю Магомеду Мусаеву. Почётной грамоты Норильского горсовета удостоилась преподаватель школы № 36 Светлана Макарова. Эти имена пополнили летопись Талнаха.Фото Ирины Яринской