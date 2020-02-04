Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42407

4 февраля 2020, 13:12



Невнимательность водителей стала причиной 9 ДТП за прошедшие сутки. В одном пострадали люди.

Сильные порывы ветра и снег сильно осложнили дорожную ситуацию на трассе Норильск-Алыкель. О том, что в понедельник утром погода ухудшится, синоптики предупредили ещё накануне. Сначала дорогу закрыли для легковых автомобилей, а потом и для всего остального транспорта. Однако избежать ДТП не удалось. Столкнулись два грузовика «Урал» и МАЗ. Как пояснили в ОГИБДД, авария произошла из-за того, что водители не учли дорожную обстановку. Пострадавших нет. Других происшествий 3 февраля на кайерканской автодороге не было, заявили в Госавтоинспекции. В одном из девяти вчерашних ДТП пострадали люди и произошло оно на перекрёстке улиц Талнахская-Московская поздно вечером. По предварительной версии, водитель автомобиля «Санъёнг» выехал на перекрёсток на красный. В результате иномарка столкнулась с грузовиком «Шакман», которые ехал на зелёный сигнал светофора. При столкновении незначительные травмы получили водитель и пассажир внедорожника. Они были пристёгнуты ремнями безопасности. Легковушка сильно повреждена. Водитель грузовика не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекторы просят участников дорожного движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.

Просмотров:242 Восемь аварий произошли из-за непогоды.Сильные порывы ветра и снег сильно осложнили дорожную ситуацию на трассе Норильск-Алыкель. О том, что в понедельник утром погода ухудшится, синоптики предупредили ещё накануне. Сначала дорогу закрыли для легковых автомобилей, а потом и для всего остального транспорта. Однако избежать ДТП не удалось. Столкнулись два грузовика «Урал» и МАЗ. Как пояснили в ОГИБДД, авария произошла из-за того, что водители не учли дорожную обстановку. Пострадавших нет. Других происшествий 3 февраля на кайерканской автодороге не было, заявили в Госавтоинспекции.В одном из девяти вчерашних ДТП пострадали люди и произошло оно на перекрёстке улиц Талнахская-Московская поздно вечером. По предварительной версии, водитель автомобиля «Санъёнг» выехал на перекрёсток на красный. В результате иномарка столкнулась с грузовиком «Шакман», которые ехал на зелёный сигнал светофора. При столкновении незначительные травмы получили водитель и пассажир внедорожника. Они были пристёгнуты ремнями безопасности. Легковушка сильно повреждена. Водитель грузовика не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.Госавтоинспекторы просят участников дорожного движения соблюдать ПДД и учитывать погодные условия.