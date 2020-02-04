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4 февраля 2020, 13:17



Норильчанки – победители и призёры чемпионата и первенства Красноярского края по спортивной акробатике.

В чемпионате по программе мастеров спорта среди наших спортсменок победу в групповых парах отпраздновали Юлдузхан Бакиева, Маргарита Уразаева и Полина Ермолаева. Вторыми стали Стефания Рошка, Даниэла Абдраманова и Надежда Дорофиенко. Третье место у Сальмиры Юсуповой, Виктории Сударевой и Сабрины Абдуллаевой. В парных выступлениях Анна Савиных и Амина Алиева также завоевали золотые медали. В первенстве места среди норильчанок распределились следующим образом: Юлдузхан Бакиева, Маргарита Уразаева и Полина Ермолаева (программа МС, 13-19 лет) – первое место; Екатерина Хороших, Есения Мозгина и Мария Попова (МС, 12-18 лет), а также Александра Денисова, Полина Сырейщикова и Карина Пестрикова (КМС, 8-15 лет – второе место; Виталина Мясникова, Валентина Илюшко и Любовь Колтачихина – третье место. По итогам краевых выступлений норильские акробатки в составе сборной Красноярья отправились на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, которые проходят в Горно-Алтайске с 5 по 9 февраля. Фото участников соревнований

Просмотров:257 Соревнования прошли в краевой столице. Норильск представляли 25 воспитанниц спортивной школы № 2.В чемпионате по программе мастеров спорта среди наших спортсменок победу в групповых парах отпраздновали Юлдузхан Бакиева, Маргарита Уразаева и Полина Ермолаева. Вторыми стали Стефания Рошка, Даниэла Абдраманова и Надежда Дорофиенко. Третье место у Сальмиры Юсуповой, Виктории Сударевой и Сабрины Абдуллаевой. В парных выступлениях Анна Савиных и Амина Алиева также завоевали золотые медали.В первенстве места среди норильчанок распределились следующим образом: Юлдузхан Бакиева, Маргарита Уразаева и Полина Ермолаева (программа МС, 13-19 лет) – первое место; Екатерина Хороших, Есения Мозгина и Мария Попова (МС, 12-18 лет), а также Александра Денисова, Полина Сырейщикова и Карина Пестрикова (КМС, 8-15 лет – второе место; Виталина Мясникова, Валентина Илюшко и Любовь Колтачихина – третье место.По итогам краевых выступлений норильские акробатки в составе сборной Красноярья отправились на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, которые проходят в Горно-Алтайске с 5 по 9 февраля.Фото участников соревнований