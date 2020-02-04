Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42409

4 февраля 2020, 14:52



Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти.

Заполнить анкеты можно до 31 декабря 2020 года на официальном сайте города Норильска в разделе «Оценка деятельности руководителей». Опрос проводится с целью повышения результативности работы руководителей в соответствии с указом президента России и губернатора Красноярского края. Итоги подведут до 1 февраля 2021 года на официальном портале Красноярского края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:213 Жители Норильска старше 18 лет могут принять участие в интернет-опросе и оценить деятельность руководителей органов местного самоуправления, а также предприятий в сферах организации транспортного обслуживания, содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг.Заполнить анкеты можно до 31 декабря 2020 года на официальном сайте города Норильска в разделе «Оценка деятельности руководителей».Опрос проводится с целью повышения результативности работы руководителей в соответствии с указом президента России и губернатора Красноярского края. Итоги подведут до 1 февраля 2021 года на официальном портале Красноярского края.Фото Владимира Макушкина