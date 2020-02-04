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4 февраля 2020, 15:28



В Норильске прошёл открытый Кубок северных городов региона по волейболу среди молодёжных женских команд.

На кубке выступили команды Норильска и Дудинки, в соревнованиях участвовали более 70 волейболисток. По традиции открытый Кубок северных городов начался с торжественного парада, прошедшего в БОКМО. В течение шести дней на спортивных площадках города шесть лучших женских команд оспаривали звание сильнейшей. В результате упорной борьбы победителем стала команда «Талнах», за ней - «Норильск-2» и «Норильск-1». Призёры и победители были награждены кубком, медалями и грамотами. А лучшие игроки каждой команды награждены ценными призами, предоставленными ателье «Акварели» и ЗФ «Норникеля». Ими стали: Александра Рубан, команда «Талнах»; Елизавета Мелешко («Кайеркан-2»), Юлия Шишкова («Кайеркан-1»), Виктория Бобова («Норильск-1»), Динара Газизова («Норильск-2»), Елена Чунанчар («Дудинка»).

Просмотров:185 На кубке выступили команды Норильска и Дудинки, в соревнованиях участвовали более 70 волейболисток. По традиции открытый Кубок северных городов начался с торжественного парада, прошедшего в БОКМО. В течение шести дней на спортивных площадках города шесть лучших женских команд оспаривали звание сильнейшей.В результате упорной борьбы победителем стала команда «Талнах», за ней - «Норильск-2» и «Норильск-1». Призёры и победители были награждены кубком, медалями и грамотами. А лучшие игроки каждой команды награждены ценными призами, предоставленными ателье «Акварели» и ЗФ «Норникеля». Ими стали: Александра Рубан, команда «Талнах»; Елизавета Мелешко («Кайеркан-2»), Юлия Шишкова («Кайеркан-1»), Виктория Бобова («Норильск-1»), Динара Газизова («Норильск-2»), Елена Чунанчар («Дудинка»).