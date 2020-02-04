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4 февраля 2020, 15:31



В Норильске побывал драматург Михаил Дурненков, задача которого - создать пьесу о жизни Александра Колчака. Премьера спектакля запланирована на осень.

В будущем году Заполярный драмтеатр планирует в сотрудничестве с Агентством развития Норильска ввести в репертуар спектакль о личности и жизни Александра Колчака, который в научном мире известен как один из крупнейших исследователей Арктики. Сценарий к спектаклю напишет драматург Михаил Дурненков, режиссёром выступит главреж театра Анна Бабанова. Драматург и педагог Михаил Дурненков в Норильск приехал впервые, но наш театр с его творчеством уже знаком: Михаил - автор пьесы «Утопия», по которой режиссёр Тимур Файрузов поставил отличный спектакль. Задача сценариста в нашем городе - познакомиться с местной атмосферой и труппой театра для дальнейшей работы над пьесой. - Мы пока не решили, будет ли это пьеса о жизни Колчака, о его путешествиях, любви. Я должен обсудить с режиссёром основную идею пьесы, чтобы приступить к работе. Планирую побывать на нескольких спектаклях Норильского театра, познакомиться с артистами. Это один из самых важных этапов работы, в результате которого я должен буду сесть и написать сценарий, - рассказал Михаил журналистам. - В конечном итоге я хотела бы увидеть пьесу о том этапе жизни учёного, когда его называли Колчак-полярный, о его участии в экспедиции с бароном Эдуардом Толлем и поисках земли Санникова. Через личность Колчака мы хотим показать и раскол, который случился со страной, - делится главный режиссёр театра Анна Бабанова, которой предстоит работать над постановкой. - Мы не сможем обойти трагическую сторону жизни главного героя. Перед театром стоит ещё и образовательная задача: познакомить зрителей с личностью Колчака как полярного исследователя, сделавшего много и для навигации, и мореходства на Крайнем Севере, написавший книги о состоянии льдов Карского моря. До сих пор отношение к нему не однозначно, и мы постараемся быть максимально объективными, опираясь на исторические свидетельства, которые нам доступны, - отмечает Михаил Дурненков. Ожидается, что спектакль представят зрителям осенью следующего года, к этнофестивалю «Большой Аргиш - 2020». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:202 В будущем году Заполярный драмтеатр планирует в сотрудничестве с Агентством развития Норильска ввести в репертуар спектакль о личности и жизни Александра Колчака, который в научном мире известен как один из крупнейших исследователей Арктики. Сценарий к спектаклю напишет драматург Михаил Дурненков, режиссёром выступит главреж театра Анна Бабанова.Драматург и педагог Михаил Дурненков в Норильск приехал впервые, но наш театр с его творчеством уже знаком: Михаил - автор пьесы «Утопия», по которой режиссёр Тимур Файрузов поставил отличный спектакль.Задача сценариста в нашем городе - познакомиться с местной атмосферой и труппой театра для дальнейшей работы над пьесой.- Мы пока не решили, будет ли это пьеса о жизни Колчака, о его путешествиях, любви. Я должен обсудить с режиссёром основную идею пьесы, чтобы приступить к работе. Планирую побывать на нескольких спектаклях Норильского театра, познакомиться с артистами. Это один из самых важных этапов работы, в результате которого я должен буду сесть и написать сценарий, - рассказал Михаил журналистам.- В конечном итоге я хотела бы увидеть пьесу о том этапе жизни учёного, когда его называли Колчак-полярный, о его участии в экспедиции с бароном Эдуардом Толлем и поисках земли Санникова. Через личность Колчака мы хотим показать и раскол, который случился со страной, - делится главный режиссёр театра Анна Бабанова, которой предстоит работать над постановкой.- Мы не сможем обойти трагическую сторону жизни главного героя. Перед театром стоит ещё и образовательная задача: познакомить зрителей с личностью Колчака как полярного исследователя, сделавшего много и для навигации, и мореходства на Крайнем Севере, написавший книги о состоянии льдов Карского моря. До сих пор отношение к нему не однозначно, и мы постараемся быть максимально объективными, опираясь на исторические свидетельства, которые нам доступны, - отмечает Михаил Дурненков.Ожидается, что спектакль представят зрителям осенью следующего года, к этнофестивалю «Большой Аргиш - 2020».Фото Дениса Кожевникова