Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42412

4 февраля 2020, 16:02



На авангардное фэшн-шоу, которое пройдёт в Норильске 14 февраля, требуются модели.

Напомним, фестиваль «Чёрное пальто» пройдёт в Норильске 14 - 18 февраля. Как сообщают организаторы, одним из главных событий фестиваля станет премьера фильма Ольги Проскурниной «Чёрное пальто» по рассказу Людмилы Петрушевской, съёмки которого проходили в Норильске в 2018 году с участием актёров Заполярного театра драмы.

Просмотров:239 Норильчанам предлагают принять участие в кастинге для модного показа молодых дизайнеров. Авангардное фэшн-шоу на медном заводе откроет фестиваль моды и современного искусства «Чёрное пальто». К участию приглашаются исключительно норильчане - женщины и мужчины в возрасте от 14 до 45 лет, ростом от 168 до 193 см. Проводит кастинг агентство Lumen, которое всего за шесть лет существования снискало мировое признание. Более 350 человек из 50 городов благодаря агентству сотрудничают с мировыми брендами. Отправлять заявки на участие и фотографии (портрет и в полный рост) можно на адрес LUMPENCASTING@GMAIL.COM.Напомним, фестиваль «Чёрное пальто» пройдёт в Норильске 14 - 18 февраля. Как сообщают организаторы, одним из главных событий фестиваля станет премьера фильма Ольги Проскурниной «Чёрное пальто» по рассказу Людмилы Петрушевской, съёмки которого проходили в Норильске в 2018 году с участием актёров Заполярного театра драмы.