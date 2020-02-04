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4 февраля 2020, 17:06



3,5 тысячи старшеклассников Норильска будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году.

До 1 февраля ученики 11-х классов должны были определиться с экзаменами по выбору. У девятиклашек есть время до 1 марта. Специалисты управления образования говорят, что механизм государственной итоговой аттестации отработан до мелочей. Как и в прошлые годы, школьникам не разрешается пользоваться на экзаменах телефонами. За нарушение этого правила удаляют из аудитории и составляют соответствующий акт. Для 11-классников допуском к итоговой аттестации является успешное написание итогового сочинения. Основной день для этого испытания прошёл 4 декабря. Те, кто с ним не справился по каким-либо причинам, напишут сочинение в дополнительные дни: 5 февраля и 6 мая 2020 года. У девятиклассников путь к итоговой аттестации лежит через собеседование по русскому языку, которое назначено на 12 февраля. Для тех, у кого с первого раза не получится пройти собеседование, предусмотрены дополнительные дни - 11 марта и 18 мая 2020 года. ЕГЭ-2020 по традиции пройдёт в три этапа: досрочный - с 20 марта по 13 апреля; основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 7 по 24 сентября. Основной экзаменационный период у девятиклассников продлится с 22 мая по 9 июня. Фото Ирины Яринской

Просмотров:184 Основной государственный экзамен пройдёт для 2 195 девятиклассников, а единый государственный экзамен – для 1 310 одиннадцатиклассников.До 1 февраля ученики 11-х классов должны были определиться с экзаменами по выбору. У девятиклашек есть время до 1 марта. Специалисты управления образования говорят, что механизм государственной итоговой аттестации отработан до мелочей. Как и в прошлые годы, школьникам не разрешается пользоваться на экзаменах телефонами. За нарушение этого правила удаляют из аудитории и составляют соответствующий акт.Для 11-классников допуском к итоговой аттестации является успешное написание итогового сочинения. Основной день для этого испытания прошёл 4 декабря. Те, кто с ним не справился по каким-либо причинам, напишут сочинение в дополнительные дни: 5 февраля и 6 мая 2020 года.У девятиклассников путь к итоговой аттестации лежит через собеседование по русскому языку, которое назначено на 12 февраля. Для тех, у кого с первого раза не получится пройти собеседование, предусмотрены дополнительные дни - 11 марта и 18 мая 2020 года.ЕГЭ-2020 по традиции пройдёт в три этапа: досрочный - с 20 марта по 13 апреля; основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 7 по 24 сентября.Основной экзаменационный период у девятиклассников продлится с 22 мая по 9 июня.Фото Ирины Яринской