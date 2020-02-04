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4 февраля 2020, 17:30



На льду Дворца спорта «Арктика» прошёл второй этап Кубка Норильска по фигурному катанию.

Всего соревнования состоят из трёх этапов. Первый проводился в ноябре, заключительный, третий, этап планируется на конец февраля. Лучших выявляют в одиночном катании. В этот раз на лёд вышли чуть больше 30 человек. Некоторые из спортсменов по объективным причинам не смогли принять участие. Тем не менее, в финал допустят всех ранее заявленных на старт фигуристов. По спортивному принципу для выявления победителей и призёров будут суммированы все баллы. Кроме того, с учётом чемпионата и первенства города по итогам розыгрыша Кубка будет сформирован окончательный список кандидатов на поездку в апреле в Красноярск на первенство края. Победителями второго этапа Кубка города стали Игорь Горецкий и Ульяна Артемьева из Дудинки и норильчанки - Полина Болох, Кристина Губаева, Анастасия Ильчук и Дарья Бецан. Фото Михаила Туаева

Просмотров:186 Всего соревнования состоят из трёх этапов. Первый проводился в ноябре, заключительный, третий, этап планируется на конец февраля. Лучших выявляют в одиночном катании.В этот раз на лёд вышли чуть больше 30 человек. Некоторые из спортсменов по объективным причинам не смогли принять участие. Тем не менее, в финал допустят всех ранее заявленных на старт фигуристов. По спортивному принципу для выявления победителей и призёров будут суммированы все баллы. Кроме того, с учётом чемпионата и первенства города по итогам розыгрыша Кубка будет сформирован окончательный список кандидатов на поездку в апреле в Красноярск на первенство края.Победителями второго этапа Кубка города стали Игорь Горецкий и Ульяна Артемьева из Дудинки и норильчанки - Полина Болох, Кристина Губаева, Анастасия Ильчук и Дарья Бецан.Фото Михаила Туаева