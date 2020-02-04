Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42415

4 февраля 2020, 17:40



С 1 февраля проиндексировали социальные выплаты.

Согласно российскому законодательству социальные выплаты индексируются раз в год, 1 февраля, на величину фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство России. В декабре 2019 года индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2018-го составил 103,04%. Индексация в прошлом году составила 4,3%. На 3% сейчас проиндексирована стоимость набора социальных услуг для льготных категорий граждан. По закону у них есть выбор — бесплатно пользоваться этими услугами либо получить взамен фиксированную сумму, которую включат в ежемесячную выплату. Речь идёт о приобретении лекарств, медицинских изделий, лечебном питании для детей-инвалидов; путёвках на санаторно-курортное лечение; бесплатном проезде на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 февраля увеличены единовременное пособие при рождении ребёнка и минимальные размеры выплат по уходу за детьми. В частности, неработающая норильчанка при рождении ребёнка получит 32 407 рублей 42 копейки. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за одним малышом составляет 6 076,39 руб., за двумя и более – 12 152,77 руб. Фото tamlife.ru

Просмотров:217 Увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Право на неё имеют 60 категорий граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. ЕВД также получают россияне, пострадавшие от воздействия радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф. По данным Пенсионного фонда РФ, сейчас ежемесячные денежные выплаты получают более 15 миллионов человек.Согласно российскому законодательству социальные выплаты индексируются раз в год, 1 февраля, на величину фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство России. В декабре 2019 года индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2018-го составил 103,04%. Индексация в прошлом году составила 4,3%.На 3% сейчас проиндексирована стоимость набора социальных услуг для льготных категорий граждан. По закону у них есть выбор — бесплатно пользоваться этими услугами либо получить взамен фиксированную сумму, которую включат в ежемесячную выплату. Речь идёт о приобретении лекарств, медицинских изделий, лечебном питании для детей-инвалидов; путёвках на санаторно-курортное лечение; бесплатном проезде на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.С 1 февраля увеличены единовременное пособие при рождении ребёнка и минимальные размеры выплат по уходу за детьми. В частности, неработающая норильчанка при рождении ребёнка получит 32 407 рублей 42 копейки. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за одним малышом составляет 6 076,39 руб., за двумя и более – 12 152,77 руб.Фото tamlife.ru