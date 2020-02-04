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4 февраля 2020, 17:49



Выставка современного искусства откроется в Норильске. В основе экспозиции – рентгенографические снимки.

По замыслу автора знакомые каждому литературные герои родом из детства оказываются в новых условиях и обстоятельствах – под лучами рентген-аппарата проходят флюорографию по месту жительства. Технологичное искусство тем не менее остается аналоговым. Рентгеновские снимки в единственном экземпляре исключают любую цифровую спекуляцию. Снимки становятся произведением нового искусства и предметом экспозиции, похожей на ординаторскую в больнице с медицинскими лайтбоксами, ярким светом и «просвеченными» образами литературных героев-пациентов. Первые художественные эксперименты с героями и рентген-аппаратом Василий Слонов начинал 20 лет назад, сегодня художник продолжает серию «Друзья детства». Проект является любопытным фактом художественного акционизма. Василий Слонов – сибирский авангардист-радикал, провокатор-ниспровергатель, верный продолжатель дела российской арт-группы «Синие носы». Участник персональных, коллективных выставок, биеннале, международных проектов. Художник живёт и работает в Красноярске. Отличительной чертой творчества Слонова является жёсткий сибирский сарказм. Произведения художника выставляются не только в России, но и за рубежом: в Греции, Германии, Канаде и США. Выставка «Друзья детства» впервые представит автора и его творчество в Норильске. Открытие состоится 10 февраля 2020 г. в 18.30 в художественной галерее (Талнахская, 78). Вход свободный. Норильчане смогут познакомиться с экспозицией в течение месяца.

Просмотров:183 Музей Норильска продолжает знакомить норильчан с яркими представителями современного российского искусства и открывает на площадке художественной галереи выставку работ красноярского художника Василия Слонова. Авторское название выставочного проекта «Друзья детства». В основе экспозиции – рентгенографические снимки, а также работы последних лет из частной коллекции автора.По замыслу автора знакомые каждому литературные герои родом из детства оказываются в новых условиях и обстоятельствах – под лучами рентген-аппарата проходят флюорографию по месту жительства. Технологичное искусство тем не менее остается аналоговым. Рентгеновские снимки в единственном экземпляре исключают любую цифровую спекуляцию. Снимки становятся произведением нового искусства и предметом экспозиции, похожей на ординаторскую в больнице с медицинскими лайтбоксами, ярким светом и «просвеченными» образами литературных героев-пациентов.Первые художественные эксперименты с героями и рентген-аппаратом Василий Слонов начинал 20 лет назад, сегодня художник продолжает серию «Друзья детства». Проект является любопытным фактом художественного акционизма.Василий Слонов – сибирский авангардист-радикал, провокатор-ниспровергатель, верный продолжатель дела российской арт-группы «Синие носы». Участник персональных, коллективных выставок, биеннале, международных проектов. Художник живёт и работает в Красноярске. Отличительной чертой творчества Слонова является жёсткий сибирский сарказм. Произведения художника выставляются не только в России, но и за рубежом: в Греции, Германии, Канаде и США.Выставка «Друзья детства» впервые представит автора и его творчество в Норильске. Открытие состоится 10 февраля 2020 г. в 18.30 в художественной галерее (Талнахская, 78). Вход свободный. Норильчане смогут познакомиться с экспозицией в течение месяца.