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4 февраля 2020, 17:54



В Норильске прошёл традиционный фестиваль спортивной борьбы.

Мероприятие проводится с 2006 года. В этот раз его принял кайерканский Дом спорта. Участники состязались в трёх олимпийских видах спорта: греко-римская борьба, вольная борьба и дзюдо. Помимо спортсменов Большого Норильска в фестивале выступили и гости из Таймыра. Всего за два соревновательных дня на борцовский ковёр и татами вышли около 300 участников. Подробнее о Заполярном фестивале спортивной борьбы читайте в ближайшем выпуске «Заполярной Правды». Фото Михаила Туаева

Просмотров:168 Мероприятие проводится с 2006 года. В этот раз его принял кайерканский Дом спорта.Участники состязались в трёх олимпийских видах спорта: греко-римская борьба, вольная борьба и дзюдо. Помимо спортсменов Большого Норильска в фестивале выступили и гости из Таймыра. Всего за два соревновательных дня на борцовский ковёр и татами вышли около 300 участников.Подробнее о Заполярном фестивале спортивной борьбы читайте в ближайшем выпуске «Заполярной Правды».Фото Михаила Туаева