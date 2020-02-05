Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42429

5 февраля 2020, 17:18



В 2019 году норильчане сделали подарок мошенникам на 15 миллионов рублей.

Сейчас норильские полицейские работают по пяти основным направлениям мошеннических действий. Самое распространённое сейчас - это «звонок службы безопасности банка». Преступники сообщают по телефону о том, что в данный момент происходит списание денег с банковского счёта и нужно срочно предпринять меры, чтобы остановить это действие. На такой обман попался учитель музыки одной из норильских школ. После звонка неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности Сбербанка, норильчанка перевела 385 тысяч рублей. Педагог другой школы по такой же схеме перечислила мошенникам 247 тысяч рублей. Аналогично лишилась 50 тысяч рублей гардеробщица норильской межрайоной поликлиники. Нередко мошенники представляются родственниками и взволнованными голосами сообщают о своих «проблемах». Чтобы их решить, нужны деньги, которые следует передать «курьеру» или перевести с помощью мобильного банка. Так, в 2019 году две жительницы Норильска лишились 1,5 млн и 2,5 млн рублей. Чтобы помочь родственникам, якобы задержанным за незаконное хранение наркотиков, они перевели деньги на счета мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур. Пожилые норильчане, инвалиды и горожане, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе, попадаются на обман, связанный с продажей биологически активных добавок (БАДов) под видом лекарств. Злоумышленники предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией навязывают курс медикаментозного лечения. Поддавшись на уговоры, люди покупают лекарства, как правило, по ценам, завышенным в несколько раз. Но на этом мошенники не останавливаются, они предлагают компенсацию за некачественный товар, но чтобы её получить, нужно оплатить одно, другое, третье. Так, одна норильчанка перевела 780 тысяч рублей, а другая – почти 2,5 миллиона рублей, выполнив при этом денежные переводы по системе форсаж/пострансфер (15 транзакций) в отделении «Почты России». Недавно появились мошенничества, обещающие избавление от недугов и неудач в личной жизни. Жертвами преступников становятся женщины от 40 до 55 лет, имеющие проблемы со здоровьем или в семейной жизни, а также увлекающиеся просмотром телепередач про целителей, экстрасенсов и так далее. Дамы набирали номера телефонов, указанных в передаче, после чего псевдоцелители, используя психологические приёмы, вводили их в заблуждение и проводили сеансы дистанционного лечения по телефону за существенное вознаграждение. Одна из норильчанок, попав на такого мошенника, перевела ему более семи миллионов рублей. Обманывают наших людей на электронных досках объявлений и на интернет-аукционах. Злоумышленники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями, а затем требуют предоплату на электронный кошелёк. Пользователей соцсетей обманывают, прося у них от имени знакомых денег взаймы. Стремясь быстро заработать, норильчане не проверяют брокерские конторы и верят обещаниям высоких процентов, стабильной прибыли новичкам-трейдерам. Так, например, норильский пенсионер перевёл на различные банковские счета в игре на бирже через сайт Us trade полтора миллиона рублей. Верят наши жители и предложениям по оказанию помощи в быстром получении кредитов. Полиция напоминает норильчанам, что нельзя ни при каких обстоятельствах сообщать собеседникам номера банковских карт, CVV-коды и коды из смс-уведомлений. Если ваш абонент спрашивает об этих данных - он вас хочет обмануть. Помните! Службы безопасности банковских организаций НИКОГДА сами не звонят клиентам. Сотрудники Отдела МВД России по городу Норильску просят горожан быть бдительными, внимательными и осторожными.

Просмотров:328 Сейчас норильские полицейские работают по пяти основным направлениям мошеннических действий. Самое распространённое сейчас - это «звонок службы безопасности банка». Преступники сообщают по телефону о том, что в данный момент происходит списание денег с банковского счёта и нужно срочно предпринять меры, чтобы остановить это действие. На такой обман попался учитель музыки одной из норильских школ. После звонка неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности Сбербанка, норильчанка перевела 385 тысяч рублей. Педагог другой школы по такой же схеме перечислила мошенникам 247 тысяч рублей. Аналогично лишилась 50 тысяч рублей гардеробщица норильской межрайоной поликлиники.Нередко мошенники представляются родственниками и взволнованными голосами сообщают о своих «проблемах». Чтобы их решить, нужны деньги, которые следует передать «курьеру» или перевести с помощью мобильного банка. Так, в 2019 году две жительницы Норильска лишились 1,5 млн и 2,5 млн рублей. Чтобы помочь родственникам, якобы задержанным за незаконное хранение наркотиков, они перевели деньги на счета мошенников, которые представились сотрудниками силовых структур.Пожилые норильчане, инвалиды и горожане, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе, попадаются на обман, связанный с продажей биологически активных добавок (БАДов) под видом лекарств. Злоумышленники предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией навязывают курс медикаментозного лечения. Поддавшись на уговоры, люди покупают лекарства, как правило, по ценам, завышенным в несколько раз. Но на этом мошенники не останавливаются, они предлагают компенсацию за некачественный товар, но чтобы её получить, нужно оплатить одно, другое, третье.Так, одна норильчанка перевела 780 тысяч рублей, а другая – почти 2,5 миллиона рублей, выполнив при этом денежные переводы по системе форсаж/пострансфер (15 транзакций) в отделении «Почты России».Недавно появились мошенничества, обещающие избавление от недугов и неудач в личной жизни. Жертвами преступников становятся женщины от 40 до 55 лет, имеющие проблемы со здоровьем или в семейной жизни, а также увлекающиеся просмотром телепередач про целителей, экстрасенсов и так далее. Дамы набирали номера телефонов, указанных в передаче, после чего псевдоцелители, используя психологические приёмы, вводили их в заблуждение и проводили сеансы дистанционного лечения по телефону за существенное вознаграждение. Одна из норильчанок, попав на такого мошенника, перевела ему более семи миллионов рублей.Обманывают наших людей на электронных досках объявлений и на интернет-аукционах. Злоумышленники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями, а затем требуют предоплату на электронный кошелёк. Пользователей соцсетей обманывают, прося у них от имени знакомых денег взаймы.Стремясь быстро заработать, норильчане не проверяют брокерские конторы и верят обещаниям высоких процентов, стабильной прибыли новичкам-трейдерам. Так, например, норильский пенсионер перевёл на различные банковские счета в игре на бирже через сайт Us trade полтора миллиона рублей. Верят наши жители и предложениям по оказанию помощи в быстром получении кредитов.Полиция напоминает норильчанам, что нельзя ни при каких обстоятельствах сообщать собеседникам номера банковских карт, CVV-коды и коды из смс-уведомлений. Если ваш абонент спрашивает об этих данных - он вас хочет обмануть. Помните! Службы безопасности банковских организаций НИКОГДА сами не звонят клиентам.Сотрудники Отдела МВД России по городу Норильску просят горожан быть бдительными, внимательными и осторожными.