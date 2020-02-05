|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:35 25-летняя девушка получила наркотики по почте и собиралась их реализовать в Норильске и Дудинке.
16:04 Россельхознадзор уничтожил в Норильске 4,5 тонны говядины.
16:02 NordStar выполнил все рейсы в Норильск, задержанные с 3 по 5 февраля из-за пурги.
15:12 В ГЦК отметят день влюблённых в КВН.
14:49 Компания «ВостокУголь», разрабатывающая угольное месторождение на Диксоне, может быть продана госкорпорации «Росатом».
14:30 На пять звёзд. В «Полярной звезде» Норильска обновился номерной фонд и холл.
13:28 Власти Таймыра предлагают установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в регионе.
13:10 В Норильске в этом году отремонтируют четыре почтовых отделения.
12:52 Более 86% школьников города получают питание в школьных столовых.
12:29 Детская библиотека имени Саши Петряева приглашает юных норильчан принять участие в городских конкурсах чтецов, посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх