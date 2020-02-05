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5 февраля 2020, 17:21



Первая вода поэтапного подключения новой водогрейной котельной поступила на этой неделе на площадку рудника «Скалистый».

На площадке рудника «Скалистый» завершается строительство газовой водогрейной котельной, предназначенной для обеспечения тепловой энергией существующих и строящихся объектов горного предприятия. Ввод водогрейной котельной обеспечит полную автономность всех объектов «Скалистого» от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-2. Это позволит перераспределить высвободившиеся резервы ТЭЦ-2 на жилой сектор, а также на новые строящиеся объекты Заполярного филиала компании. Кроме того, в случае аварийных ситуаций на ТЭЦ-2 котельная «Скалистого» может перераспределить тепловые мощности на жилые дома 5-го микрорайона Талнаха, тем самым став резервным источником энергии. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:268 На площадке рудника «Скалистый» завершается строительство газовой водогрейной котельной, предназначенной для обеспечения тепловой энергией существующих и строящихся объектов горного предприятия.Ввод водогрейной котельной обеспечит полную автономность всех объектов «Скалистого» от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-2. Это позволит перераспределить высвободившиеся резервы ТЭЦ-2 на жилой сектор, а также на новые строящиеся объекты Заполярного филиала компании. Кроме того, в случае аварийных ситуаций на ТЭЦ-2 котельная «Скалистого» может перераспределить тепловые мощности на жилые дома 5-го микрорайона Талнаха, тем самым став резервным источником энергии.Фото Дениса Кожевникова