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5 февраля 2020, 17:34



В отдалённые поселки Таймыра увеличили количество авиарейсов.

По информации управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района, в 2020 году увеличилось количество регулярных авиарейсов в отдалённые посёлки Таймыра. Как рассказал заместитель главы района, начальник управления Олег Мозгунов, самыми востребованными направлениями стали посёлки Усть-Авам и Волочанка. Отныне сюда вертолёты будут летать два раза в неделю. Также круглый год рейсы будут выполняться в посёлки Усть-Порт, Караул и Носок. Два раза в месяц до наступления навигационного периода воздушные суда будут осуществлять перелёты до посёлков Хантайское Озеро, Потапово и Тухард, а также в Байкаловск и Воронцово. В летний период в Тухард и Хантайское Озеро вертолёты будут летать также два раза в месяц. Тарифы на перевозки воздушным транспортом не изменились, держась на одном уровне в течение десяти лет. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» производится субсидирование предприятий воздушного и водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки между посёлками Таймыра. Фото Денис Кожевников

Просмотров:362 По информации управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района, в 2020 году увеличилось количество регулярных авиарейсов в отдалённые посёлки Таймыра.Как рассказал заместитель главы района, начальник управления Олег Мозгунов, самыми востребованными направлениями стали посёлки Усть-Авам и Волочанка. Отныне сюда вертолёты будут летать два раза в неделю. Также круглый год рейсы будут выполняться в посёлки Усть-Порт, Караул и Носок.Два раза в месяц до наступления навигационного периода воздушные суда будут осуществлять перелёты до посёлков Хантайское Озеро, Потапово и Тухард, а также в Байкаловск и Воронцово. В летний период в Тухард и Хантайское Озеро вертолёты будут летать также два раза в месяц.Тарифы на перевозки воздушным транспортом не изменились, держась на одном уровне в течение десяти лет. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» производится субсидирование предприятий воздушного и водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки между посёлками Таймыра.Фото Денис Кожевников