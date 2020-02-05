Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42432

5 февраля 2020, 17:49



За прошлый год клиенты «Почты России» в Красноярском крае выиграли в лотерею более 80 миллионов рублей. Наиболее активно лотерейные билеты покупают в Красноярске и Норильске.

Всего в 2019 году жители нашего региона приобрели на почте более 580 тысяч выигрышных билетов, сообщает портал «Почты России». Общая сумма выигрышей составила более 80 миллионов рублей. В прошлом году четыре жителя края стали миллионерами, один человек выиграл 700 тысяч рублей. Кроме того, два клиента «Почты России» стали обладателями 500 тысяч рублей, пять победителей выиграли до 300 тысяч рублей и 14 человек – до 100 тысяч рублей. Также были крупные выигрыши в моментальные лотереи: в феврале 2019-го клиент приобрёл билет за 30 рублей, а выиграл 300 тысяч. В марте и июле было два выигрыша по 400 тысяч, а в декабре счастливчик выиграл миллион рублей в лотерею «Быстрее, выше, сильнее». С начала 2020 года один красноярец выиграл 1 млн 600 тыс. рублей. Ещё два красноярца выиграли 26 316 рублей и 20 841 рубль. Отметим, что за 2019 год в отделениях почтовой связи Красноярского края было продано более 2,2 млн лотерейных билетов, что на 20% больше, чем в позапрошлом году. Самые активные покупатели лотереек - в Красноярске и Норильске. «Почта России» отмечает, что с 2014 года на территории страны проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов.

Просмотров:268 Всего в 2019 году жители нашего региона приобрели на почте более 580 тысяч выигрышных билетов, сообщает портал «Почты России». Общая сумма выигрышей составила более 80 миллионов рублей. В прошлом году четыре жителя края стали миллионерами, один человек выиграл 700 тысяч рублей. Кроме того, два клиента «Почты России» стали обладателями 500 тысяч рублей, пять победителей выиграли до 300 тысяч рублей и 14 человек – до 100 тысяч рублей.Также были крупные выигрыши в моментальные лотереи: в феврале 2019-го клиент приобрёл билет за 30 рублей, а выиграл 300 тысяч. В марте и июле было два выигрыша по 400 тысяч, а в декабре счастливчик выиграл миллион рублей в лотерею «Быстрее, выше, сильнее».С начала 2020 года один красноярец выиграл 1 млн 600 тыс. рублей. Ещё два красноярца выиграли 26 316 рублей и 20 841 рубль.Отметим, что за 2019 год в отделениях почтовой связи Красноярского края было продано более 2,2 млн лотерейных билетов, что на 20% больше, чем в позапрошлом году. Самые активные покупатели лотереек - в Красноярске и Норильске.«Почта России» отмечает, что с 2014 года на территории страны проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов.