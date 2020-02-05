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5 февраля 2020, 17:49

За прошлый год клиенты «Почты России» в Красноярском крае выиграли в лотерею более 80 миллионов рублей. Наиболее активно лотерейные билеты покупают в Красноярске и Норильске.


Всего в 2019 году жители нашего региона приобрели на почте более 580 тысяч выигрышных билетов, сообщает портал «Почты России». Общая сумма выигрышей составила более 80 миллионов рублей. В прошлом году четыре жителя края стали миллионерами, один человек выиграл 700 тысяч рублей. Кроме того, два клиента «Почты России» стали обладателями 500 тысяч рублей, пять победителей выиграли до 300 тысяч рублей и 14 человек – до 100 тысяч рублей.
Также были крупные выигрыши в моментальные лотереи: в феврале 2019-го клиент приобрёл билет за 30 рублей, а выиграл 300 тысяч. В марте и июле было два выигрыша по 400 тысяч, а в декабре счастливчик выиграл миллион рублей в лотерею «Быстрее, выше, сильнее».
С начала 2020 года один красноярец выиграл 1 млн 600 тыс. рублей. Ещё два красноярца выиграли 26 316 рублей и 20 841 рубль.
Отметим, что за 2019 год в отделениях почтовой связи Красноярского края было продано более 2,2 млн лотерейных билетов, что на 20% больше, чем в позапрошлом году. Самые активные покупатели лотереек - в Красноярске и Норильске.
«Почта России» отмечает, что с 2014 года на территории страны проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов АО «ТК «Центр» (бренд «Столото») по продаже лотерейных билетов.

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    Список новостей

 6 февраля 2020 
16:35   25-летняя девушка получила наркотики по почте и собиралась их реализовать в Норильске и Дудинке. 16:04   Россельхознадзор уничтожил в Норильске 4,5 тонны говядины.
16:02   NordStar выполнил все рейсы в Норильск, задержанные с 3 по 5 февраля из-за пурги. 15:12   В ГЦК отметят день влюблённых в КВН.
14:49   Компания «ВостокУголь», разрабатывающая угольное месторождение на Диксоне, может быть продана госкорпорации «Росатом». 14:30   На пять звёзд. В «Полярной звезде» Норильска обновился номерной фонд и холл.
13:28   Власти Таймыра предлагают установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в регионе. 13:10   В Норильске в этом году отремонтируют четыре почтовых отделения.
12:52   Более 86% школьников города получают питание в школьных столовых. 12:29   Детская библиотека имени Саши Петряева приглашает юных норильчан принять участие в городских конкурсах чтецов, посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
12:15   Метель продолжается. Норильские школьники четвёртый день подряд не ходят на уроки. 11:53   Норильчан приглашают принять участие в розыгрыше Кубка города по армрестлингу.
11:40   В Красноярском крае нет случаев заражения коронавирусом. 11:04   В Хатанге и на Диксоне появятся новые здания аэропортов. Старые снесут.
10:29   Александр Усс: «Система социальной защиты населения должна работать безукоризненно». 10:24   На руднике «Скалистый» началось переоснащение скипо-клетьевого ствола (СКС) № 1.

 5 февраля 2020 
19:16   В Норильске возобновлено авиасообщение. 17:49   За прошлый год клиенты «Почты России» в Красноярском крае выиграли в лотерею более 80 миллионов рублей. Наиболее активно лотерейные билеты покупают в Красноярске и Норильске.
17:34   В отдалённые поселки Таймыра увеличили количество авиарейсов. 17:21   Первая вода поэтапного подключения новой водогрейной котельной поступила на этой неделе на площадку рудника «Скалистый».
17:18   В 2019 году норильчане сделали подарок мошенникам на 15 миллионов рублей. 17:10   Индия решила войти в проект «Роснефти» на Таймыре.
17:01   Пришло время танцевать. На сцене ГЦК - «Болеро» и «Норильские звёздочки». 15:58   Коммерческие автобусы маршрутов № 27 и № 30 будут останавливаться у «Аквариума».
15:45   Затопленную советскую атомную подводную лодку К-27 планируют поднять со дна Карского моря. 14:58   15-летний юноша решил прокатиться на отцовском снегоходе и попался сотрудникам ГИБДД.
14:46   Режиссёр фильма «Чёрное пальто» Ольга Проскурина рассказала журналистам о предстоящем фестивале моды и современного искусства, который пройдёт в Норильске с 14 по 18 февраля 13:42   Вчера ночью в Норильске были угнаны три иномарки.
12:44   «Восток Ойл» может стать локомотивом развития предприятий региона. 12:34   Перечень работ по капремонту дополнят усилением стен и лестничных маршей.
11:46   Норильск попал в зону действия мощного циклона, который сдавать свои позиции в ближайшие дни не намерен.

 4 февраля 2020 
17:54   В Норильске прошёл традиционный фестиваль спортивной борьбы. 17:49   Выставка современного искусства откроется в Норильске. В основе экспозиции – рентгенографические снимки.
17:40   С 1 февраля проиндексировали социальные выплаты. 17:30   На льду Дворца спорта «Арктика» прошёл второй этап Кубка Норильска по фигурному катанию.
17:06   3,5 тысячи старшеклассников Норильска будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году. 16:02   На авангардное фэшн-шоу, которое пройдёт в Норильске 14 февраля, требуются модели.
15:31   В Норильске побывал драматург Михаил Дурненков, задача которого - создать пьесу о жизни Александра Колчака. Премьера спектакля запланирована на осень. 15:28   В Норильске прошёл открытый Кубок северных городов региона по волейболу среди молодёжных женских команд.
14:52   Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти. 13:17   Норильчанки – победители и призёры чемпионата и первенства Красноярского края по спортивной акробатике.
13:12   Невнимательность водителей стала причиной 9 ДТП за прошедшие сутки. В одном пострадали люди. 12:11   10 жителей Талнаха награждены по случаю 55-летия района.
11:59   «Норникель» победил в номинации «Проект года» премии Global CIO. 11:52   Со вчерашнего дня норильский аэропорт не может принять самолёты. В городе продолжается метель.

 3 февраля 2020 
18:39   На автовокзале Норильска скапливаются люди, которые не могут уехать в Кайеркан из-за плохой погоды. 18:02   Кайерканская «Снежинка» присоединилась к Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».
17:31   На первый турнир по робототехнике, прошедший в рамках образовательного проекта «Робоникель», собралось свыше 150 участников. 16:53   Норильчане провели ежегодный форум «Твоё время» в Дудинке.
16:26   В Таймырском доме народного творчества 30 января открылась выставка «Юрий Афонов. Аргиш продолжается».




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