Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42433

5 февраля 2020, 19:16



В Норильске возобновлено авиасообщение.

На 17 часов 5 февраля в Норильске совершили посадку: рейс из Москвы за 4 февраля, рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы за 2 февраля, дожидавшиеся улучшения погоды на запасном аэродроме в Красноярске. Напомним, с 3 по 5 февраля в связи со штормовым ветром и метелью аэропорт Норильска работал по фактической погоде и не принимал рейсы. Погодные условия аэропорта Норильска улучшались на непродолжительные промежутки времени в первой половине дня и после обеда 5 февраля, что позволило выполнить данные рейсы до закрытия аэропорта Норильска на регламент. "На раннее утро 6 февраля запланированы вылеты рейсов из Москвы и Красноярска. Фактическое время вылета рейсов будет зависеть от погодных условий в аэропорту Норильска, - сообщила пресс-служба авиакомпании. - Пассажиры задержанных по метеоусловиям рейсов в течение нескольких дней ожидали вылета в гостиницах, куда они были доставлены и размещены авиакомпанией в строгом соответствии с федеральными авиационными правилами. Пассажирам на время ожидания предоставлялись питание и напитки во всех аэропортах без исключения, в том числе в аэропорту Игарки, принявшем сегодня на несколько часов пассажиров рейса Москва - Норильск". Актуальную информацию по выполнению рейсов из/в город Норильск можно получить у представителей NordStar в аэропортах присутствия или в контактном центре авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2).

Просмотров:925 Авиакомпания NordStar выполнила часть рейсов, задержанных с 3 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий.На 17 часов 5 февраля в Норильске совершили посадку: рейс из Москвы за 4 февраля, рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы за 2 февраля, дожидавшиеся улучшения погоды на запасном аэродроме в Красноярске.Напомним, с 3 по 5 февраля в связи со штормовым ветром и метелью аэропорт Норильска работал по фактической погоде и не принимал рейсы. Погодные условия аэропорта Норильска улучшались на непродолжительные промежутки времени в первой половине дня и после обеда 5 февраля, что позволило выполнить данные рейсы до закрытия аэропорта Норильска на регламент."На раннее утро 6 февраля запланированы вылеты рейсов из Москвы и Красноярска. Фактическое время вылета рейсов будет зависеть от погодных условий в аэропорту Норильска, - сообщила пресс-служба авиакомпании. -Пассажиры задержанных по метеоусловиям рейсов в течение нескольких дней ожидали вылета в гостиницах, куда они были доставлены и размещены авиакомпанией в строгом соответствии с федеральными авиационными правилами. Пассажирам на время ожидания предоставлялись питание и напитки во всех аэропортах без исключения, в том числе в аэропорту Игарки, принявшем сегодня на несколько часов пассажиров рейса Москва - Норильск".Актуальную информацию по выполнению рейсов из/в город Норильск можно получить у представителей NordStar в аэропортах присутствия или в контактном центре авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2).